¡ÖÇ¯¼ý2000Ëü±ß¡×¹ðÇò¤Î43ºÐ·Ý¿Í¡¢¸½ºß¤âÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹ðÇò¡ÖÁÝ½ü¤È¤«ÅÅÏÃÂÐ±þ¤È¤«¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Çä¤ì¤¿¸½ºß¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏºòÇ¯¡¢Ìó20Ç¯½êÂ°¤·¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·ÆÈÎ©¡£ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ò²ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¤¦¤ï¤µ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤éÆÈÎ©¤·¤ÆÌÙ¤±¤Þ¤¯¤ê¡£Ç¯¼ý¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ëÃæ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢¥Û¥ó¥Þ¡£2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È»×¤ï¤º¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò¹ðÇò¡£¡ÖºÊ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡£ºÊ¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö1800¡ÊËü±ß¡Ë¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ËÈùÄ´À°¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£½ÂÃ«¤Î»õ°å¼Ô¤Î¼õÉÕ¤Ç¤¹¤Í¡£»õ°å¼Ô¤Î¿¼Ìë¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤¬¡Ö²¿¤Ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖÁ´Á³»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÒ¤È¤«¤òÃÖ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤¢¤ë»þ¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦·Á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»þµë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»þµë¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1Æü¹Ô¤Ã¤¿¤é1Ëü5000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢Â³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÃÏÆ»¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡£¥Ð¥¤¥È¤Ë²¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊöÎµÂÀ¤Ï¡Ö°Î¤¤¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÀÒ¤ò¡Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£ÏÂÅÄ¤â¡ÖÀÎ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼õÉÕ¤À¤«¤é¾Ð´é¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»õ°å¼Ô¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÞ¤ì¤¿Êý¤È¤«Íè¤ë¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤»ö¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁÝ½ü¤È¤«ÅÅÏÃÂÐ±þ¤È¤«¡×¤È¾Ò²ð¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¼ýÆþ¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£