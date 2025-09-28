¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û°°Àî»ÖÊ÷¤Î²Æ½ÕÏ¢Â³¹Ã»Ò±à¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¡¡º£²Æ¤ËËÌËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¤â»ÙÉôÂåÉ½·èÄêÀï¤ÇÇÔÂà
¡¡¡þÂè78²ó½©µ¨ËÌ³¤Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ°°Àî»ÙÉôA¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½·èÄêÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷ 12¡½13 °°Àî¼Â¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡°°Àî¥¹¥¿¥ë¥Ò¥ó¡Ë
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±à¤ËËÌËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿°°Àî»ÖÊ÷¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿°°Àî»ÙÉôÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç°°Àî¼Â¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¡¢²Æ½ÕÏ¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°°Àî»ÖÊ÷¤Ï4¡½1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿7²óÉ½¤ËÂ¼ÅÄÉÒÂÙ»°ÎÝ¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸±Û¤¨¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë5ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ9¡½1¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î7²óÎ¢¤Ë°°Àî¼Â¤¬ÂÇ¼Ô13¿Í¤Ç8°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ9ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ9¡½10¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£8²ó¤Ë¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£°°Àî»ÖÊ÷¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤Ë3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢9²ó¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£°°Àî»ÖÊ÷¤Ï18°ÂÂÇ¡¢°°Àî¼Â¤Ï19°ÂÂÇ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à·×37°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°°Àî»ÖÊ÷¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿º£²Æ¹Ã»Ò±à½éÀï¤Ç¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë1¡½3¤ÇÀËÇÔ¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¯ÄçÁÔÂÁ¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë²Æ½ÕÏ¢Â³¡¢½Õ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡