南果歩、息子からのサプライズに感激「思わず涙が溢れて止まらなかった」 壮絶な出産を回想
俳優の南果歩（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えた息子から贈られたサプライズプレゼントを披露した。
【写真】息子からのサプライズプレゼントを披露した南果歩
「9月のある日 可児市のお稽古場にこんな花束が届きました!!」と明かし、「母さん産んでくれてありがとう」「舞台頑張ってね。遠くから応援しています。愛してるよ」などと書かれたメッセージカードが添えられた赤いバラの花束を披露。
息子はいつも、自身の誕生日に南へ花を贈るそうで、南は「この日は息子の30歳のお誕生日。このお花は息子からのサプライズでしたヤラレタ!!思わず涙が溢れて止まらなかった」と感激した様子を見せた。
投稿では、息子の出産時を回想。「30年前の出産時、私は生死の境を彷徨いました。緊急帝王切開で生まれた息子は保育器へ。そして私はICUへ。ボンヤリとした頭で、私に何かあれば息子は母を知らずに育つことになるのかと、居ても立っても居られず、息子への思いをビデオに撮って残しました」と明かし、「そのビデオは幸い、日の目を見ることも無く、私はもう一度生き直すことができました。そして息子という新しい命と向き合った30年。私を母にしてくれてありがとう」とつづった。
続けて「息子の優しさに触れ、今、舞台に立てる幸せを噛み締めています。きっとお花を手配してくれた娘にも感謝です」と気持ちを伝え、「家族の応援を受けて、私は舞台に立ちます。素晴らしく面白い作品に巡り会えたことにも感謝です!!劇場でお待ちしています」と思いを込めた。
南はロックミュージシャンで作家の辻仁成（65）と1995年に結婚。一男をもうけるも、2000年に離婚。その後、俳優の渡辺謙（65）と05年に結婚するも、18年に離婚している。
