°ÂÀÄ¶Ó¤¬¡Öµ»Ç½¾Þ¡×¤Ç¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³»°¾Þ¡¢¡ÈË¾ºÎ¶£Ö¤Ê¤é¡É¡Ö¼ì·®¾Þ¡×¤â¡¡Î´¤Î¾¡¡Ö´ºÆ®¾Þ¡×¡¢ÇìºùË²¤ÏÀé½©³Ú¾¡¤Æ¤Ð¡Ö¼ì·®¾Þ¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡»°¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²¾ì½êÏ¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î¡Öµ»Ç½¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¤Î»°¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±£²ÆüÌÜ¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬Àé½©³Ú¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¼ì·®¾Þ¡×¤â½é¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö´ºÆ®¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢£±£´ÆüÌÜ¤Î»þÅÀ¤Ç£±£±¾¡£³ÇÔ¤ÎÎ´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈØ»³¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤«¤é¶âÀ±¤òÃ¥¤Ã¤¿ÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢Àé½©³Ú¤Ç£·¾¡£·ÇÔ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤»¤Ð¡Ö¼ì·®¾Þ¡×¤ò½é¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£