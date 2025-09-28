不安・イライラ・眠れない… 漢方で神経症が改善!? “驚きの漢方薬”を医師解説

風邪などの一般的な症状から慢性的な疾患まで、幅広く用いられる「漢方薬」。じつは、精神疾患にも用いられることがあることをご存知ですか？どのような症状のときにどの漢方薬を使うのか、「東西医学ビルクリニック」の齋藤先生に解説していただきました。

監修医師：

齋藤 竜太郎（東西医学ビルクリニック）

帝京大学医学部卒業。川崎幸病院での勤務を経た1999年、「東西医学ビルクリニック」副院長に就任、2005年より院長に就任。東洋医学と西洋医学の結合による、心と身体にやさしい医療の提供と研究をおこなっている。日本整形外科学会専門医。日本東洋医学会、日本整形外科学会、日本統合医療学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本バイ・ディジタルオーリングテスト協会の各会員。

編集部

神経症の治療に漢方薬は使われますか？

齋藤先生

神経症の症状には、漢方薬が効きやすいとされています。神経症には不安を感じたり、ちょっとしたことでイライラしたり、クヨクヨ悩んだりと、症状は多岐にわたります。このような症状に悩まされているときには、漢方薬が効果を発揮することがあります。

編集部

具体的に、どのような症状のときにどの漢方薬を使うのか教えてください。

齋藤先生

例えば、不安神経症の症状が強く、神経が衰弱している患者さんに対しては「桂枝加竜骨牡蛎湯（けいしかりゅうこつぼれいとう）」を処方します。桂枝加竜骨牡蛎湯を処方すると、イライラが取り除かれて不安が落ち着きます。また、子どもの夜泣きや夜尿症にも使われます。

編集部

ほかにも具体例を教えてください。

齋藤先生

精神的に不安定で「なかなか眠れない」という悩みを抱えている人には、「柴胡加竜骨牡蛎湯（さいこかりゅうこつぼれいとう）」を処方することもあります。「大事な試験などの前で緊張して眠れない」といった興奮状態にも処方されます。ただし、柴胡加竜骨牡蛎湯は体力がある人に適した漢方薬なので、体力がない人は服用しないようにしましょう。

編集部

ほかにもありますか？

齋藤先生

疲れやすい人やうつ症状が出ている人には、「補中益気湯（ほちゅうえっきとう）」が効果的です。また、悩みが大きくなると、のどに引っかかりのある感じがする人もいると思います。その場合には、「半夏厚朴湯（はんげこうぼくとう）」を処方します。ストレスがあって、喉のつかえを感じたり、つい咳払いをしたりする人に処方される漢方薬です。

編集部

漢方薬には色々な種類があるのですね。

齋藤先生

ほかにも、疲れて精神が不安定な人には「加味帰脾湯（かみきひとう）」、更年期障害がみられる人には「加味逍遙散（かみしょうようさん）」を処方することもあります。これらの漢方薬だけで症状の改善が難しい場合には、必要に応じて抗うつ薬などをプラスすることもあります。

※この記事はMedical DOCにて＜「精神病」は漢方薬で治る!? 精神疾患に対する効果や副作用も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。