「指揮官はいら立ち」欧州名門で主軸の日本人MFはなぜメンバー外だったのか。現地メディアは「特にフラストレーションとなるのは…」
セルティックは９月27日、スコットランドリーグの第６節でハイバーニアンと対戦し、ホームで０−０と引き分けた。夏に移籍を希望したことを明かして以降、何かと周囲が騒がしい前田大然は、右ウイングで先発出場。一方、主軸のMF旗手怜央はケガで欠場している。
旗手はミッドウィークに行われたヨーロッパリーグのツルベナ・ズベズダ戦でハムストリングを負傷した。以前もハムストリングのケガがあっただけに、専門サイト『Celts Are Here』によると、ブレンダン・ロジャーズ監督は回復に関して慎重を期しているという。
同メディアは「ロジャーズは深刻とみられる問題ではないと認めたが、完全に復帰への準備ができるまで時間がかかるかもしれないと示唆した。国内と欧州の過密日程の中で、出場時間の管理は重要となる」と報じた。
「ハイバーニアン戦の試合前、指揮官は再びキープレーヤーを失ったいら立ちを認めつつ、『それほど長くかからないことを願っている』と話した」
Celts Are Hereは「特にフラストレーションとなるのは（離脱の）タイミングだ。セルティックは木曜にヨーロッパリーグでブラガと、次の日曜にリーグ戦でマザーウェルと対戦する。ハタテが間に合わなければ、どちらの試合でも大きな痛手となるかもしれない」と伝えている。
「シーズンはまだ序盤だけに、セルティックはハタテの直近のケガが短期のものとなることを願っているだろう。ロジャーズは楽観を保つが、チームはその間、最も影響力のあるMFのひとりがいない中で対処する必要がある」
一部のチーム主力や前田と同様に、近年と比べて今季は低調が指摘される旗手。難しい序盤戦を乗り越え、再び輝くような活躍を見せられることを願うばかりだ。
