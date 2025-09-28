ËÌµþ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬4500Ëü¥¥íÄ¶¤Ë¡½Ãæ¹ñ
2025À¤³¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼Âç²ñ¤¬10·î16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÌµþ»Ô·ÐºÑ¡¦¾ðÊó²½¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌµþ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥ÈÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¶¨Æ±È¯Å¸¡ËÅÔ»Ô·úÀß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë600Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡Ö¼Ö¡¦Æ»Ï©¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÅý¹ç¡×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ¢Â³Åª¤Ê¥«¥Ð¡¼¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï1100°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¥Æ¥¹¥È¤¬Îß·×¤Ç4500Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¡ÖÃÎ·Ã¤Î·ë½¸Ìµ¸Â¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³«Ëë¼°¡¢Á´ÂÎ²ñµÄ¡¢ÊÄËë¼°¤«¤é¤Ê¤ë»°¤Ä¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÀ¯ºö±ßÂî²ñµÄ¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡¢ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¶¨Æ±È¯Å¸²ñµÄ¤«¤é¤Ê¤ë3²ó¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢À¯ºö¡¢µ»½Ñ¡¢°ÂÁ´¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢±þÍÑ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ê¤ëÏ»¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡¢»º¶È¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤òµÄÂê¤Ë¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö3¡Ü3¡Ü6¡ÜN¡×¤«¤é¤Ê¤ëÏÈÁÈ¤ß¹½Â¤¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌµþ»Ô·ÐºÑ¡¦¾ðÊó²½¶É¤ÎÁÉ¹ñÉÌ¡Ê¥¹¡¼¡¦¥°¥ª¥Ó¥ó¡ËÉû¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡ÖËÌµþ¤ÏÂç²ñ³«ºÅ¤òµ¡¤Ë¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ËÌµþ¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÀ®²Ì¤òPR¤·¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤È¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼»º¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢ËÌµþ¤Î°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁàºî¤òÉôÊ¬Åª¤Ë±¿Å¾¤¬¼«Æ°²½¤¹¤ë¡Ø¥ì¥Ù¥ë2¡ÊL2¡Ë¡Ù¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿·¼Ö¤Î¿»Æ©Î¨¤¬68¡¥3¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ØËÌµþ»Ô¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¾òÎã¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ÎË¡Îá¤ò½å¼é¤·¤¿¾å¤Ç¤Î³×¿·Åª±þÍÑÅ¸³«¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¤Î»²Æþ¤ÈÆ»Ï©Áö¹Ô¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¤Î¡Ø¼Ö¡¦Æ»Ï©¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÅý¹ç¡Ù±þÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿»î¸³»ö¶È¤Î°ÂÄê¿ä¿Ê¤ÎÊÝ¾ã¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ëÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤Ï½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤ÇÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¥¨¥ê¥¢17¥«½ê¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢¡Ö¼Ö¡¦Æ»Ï©¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÅý¹ç¡×»î¹ÔÅÔ»Ô20ÅÔ»Ô¤Î·úÀß¿ä¿Ê¤¬²ÃÂ®¤·¡¢³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¥â¥Ç¥ëÆ»Ï©¤Îµ÷Î¥¤ÏÎß·×¤Ç3Ëü5000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾»î¸³ÍÑ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÈ¯¹Ô¿ô¤Ï1ËüËç°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë