

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した上西 怜

今年4月にNMB48を卒業した上西 怜（じょうにし・れい）が、9月29日（月）発売『週刊プレイボーイ41号』に帰還。グラビアを愛し、グラビアに愛された彼女はいつだって美しい。

【写真】上西 怜のグラビア

＊ ＊ ＊

■いつか表紙ジャックをしてみたい！

――久しぶりの週プレ撮影はいかがでしたか？

上西 尾道は初めてやったんですけど、海がすごくキレイだったのと、友達に「坂道がいいよ」と教えてもらったとおりの絶景で、最高でした。夕日のシーンとか本当に光がキレイで、すてきに撮っていただきました。

――おいしいものは食べた？

上西 お刺身をいっぱい食べました。あと天ぷらと唐揚げと焼きそばとナスの焼きびたしと......。

――たくさんですね。グループを卒業してもうすぐ半年です。

上西 卒業するときは、何ヵ月かしたらすごく寂しい気持ちになるんやろうなと思っていたんですけど、いろんな人に出会えて、NMB48にいたときと同じぐらい楽しい気持ちでやってます。

以前は人と比べることも多かったんですけど、そういったことがなくなって「自分のままでいいんや」って思えるようになりました。

――上西さんは卒業後も東京へ行かず、大阪にいるんですね。

上西 東京への憧れがあんまりないのと、仲いいコたちが大阪にいるので、離れるのは寂しいなと。

――今はどんなことを？

上西 主にグラビアとモデルの仕事です。趣味でコスプレをしていたんですけど、最近はコスプレイベントに行ったり。

――コスプレですか!?

上西 もともとアニメが好きで、コロナ禍のときに何か家でできることないかなと思って始めたんです。今年の夏はコミケでコスプレをしたんです。初めての人たちの前で不安もあったんですけど、いっぱい写真を撮ってくれたり、「エクステすごい似合ってます」とか褒めてくださって、すごい自信になりました。

――上西さんのファンが詰めかけたんじゃないですか？

上西 何も告知せずに参加したんです。なので、私のことを知らない方のほうが多くて、いつもとまた違った感じで楽しかったです。ファンの方には「行けばよかった」って言われました。

――Bリーグの大阪エヴェッサの応援アンバサダーにもなったと。

上西 中学時代はバスケ部で、プライベートでも見に行っていたんですけど、アンバサダーとしてホームゲームの試合を応援しに行ったり、先日はチームの新体制発表会にも参加しました。

――今年のチームはどうですか？

上西 新しい選手も入って、高橋快成さんとかは私より年下だったり、とても楽しみです。

――最近新しく始めたことはありますか？

上西 ピラティスです！ ずっと行きたいなと思っていたんですけど、アイドルをやっているときはスケジュールが合わなくて......。

卒業してから動かなくなって、撮影のときに筋肉が見えなくなっているなと危機感を覚えて始めました。でも、今回の撮影はすごく褒めていただいたので、ピラティスの成果が出ているのかなって。

――この先やってみたいことは？

上西 アニメが大好きで、声がかわいいとよく言ってもらえるので、声優さんをやってみたいです。あとプライベートでは運転免許を取りに行くので、車でお出かけしたいですね。

――運転は大丈夫？

上西 周りのコたちには「絶対乗りたくない」って言われます。まずは家族で練習して、安心して運転できるようになったら、友達みんなで旅行に行きたいなと。

――楽しみですね！

上西 あとはもともとモデルさんを目指してアイドルになったので、もっといろんなモデル活動とか、コスプレも勉強して、コスプレ好きの方たちにも知ってもらいたいです。

――グラビアはどうですか？

上西 ずっと求めてもらえるように、ポーズや見せ方も、年齢に合わせて変えていけるように。そしていつか、えなこさんみたいに、表紙ジャックをしてみたいです！

●上西 怜（じょうにし・れい）

2001年5月28日生まれ 滋賀県出身

身長154cm 血液型＝A型

ニックネーム＝れーちゃん

〇2016年、NMB48に五期生として加入。22年リリースの『恋と愛のその間には』で自身初となるセンターを務め、今年4月にグループを卒業。現在は女性ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとして活動中。

公式X【@jonishi_rei】

公式Instagram【@jonishi_rei】



