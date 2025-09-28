Ä«ÁÒÌ¤Íè¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¤ÎÎø¥ê¥¢¤Ë½Ð±é¡£Ý¯°æ¤ª¤È¤Î¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢ºÆ»ÏÆ°¡ª¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎºÆ¸½¤â¤¢¤Ã¤Æ½é¿´¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ý¯°æ¤ª¤È¤Î
Ý¯°æ¤ª¤È¤Î¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢Ìó1Ç¯9¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë9·î29Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤41¹æ¡Ù¤Øµ¢´Ô¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ±Ô¤¯¡£Èà½÷¤Î±³µ¶¤ê¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¤òºÆ»ÏÆ°¤·¤¿Ý¯°æ¤ª¤È¤Î
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Îø¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â
¡½¡½º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òºÆ»ÏÆ°¡£½µ¥×¥ì¤Ï1Ç¯10¥õ·î¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ý¯°æ¡¡¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Çà¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯Ëö¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆóÌÌÀ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¡¡ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤È¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÇÉÝ¤½¤¦¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼þ¤ê¤«¤é¤â¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤âÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°áÁõ¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¡¡¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥¥é¥¥é¤¬¤Ä¤¤¤¿¿åÃå¤È¤«¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¼êÂÞ¤äË¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤®¤Æ¡ª¡¡¤¢¤È¹õ¤Î¿åÃå¤Ï¡¢»ä¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é¥°¥é¥Ó¥¢¡Ø¤µ¤¯¤é¤Î±´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤Î¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ý¯°æ¡¡¤Ï¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå»£±Æ¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¿´¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼¤á¤ëÁªÂò»è¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÇº¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
Ý¯°æ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¤ÎÄ¶¥Ð¥È¥ë·¿Îø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØLOVE RING¡Ù¡ÊDMMTV¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤Ë½Ð¤¿¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù°ÊÍè¤ÎÎø¥ê¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£
Ý¯°æ¡¡²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Îº¢¤è¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢Îø¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¡¼Ô¤¬¹¥¤¤Ê¥³¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡ØBreakingDown¡Ù¤ÎÎø¥ê¥¢ÈÇ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
Ý¯°æ¡¡¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤äÏÓÁêËÐ¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¤È¤«¤ÇÆ®¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ®¤¤Êý¤¬¥¬¥Á¤¹¤®¤Æ¡ª¡¡ºÇ½é¤Ï½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¥É¥ó°ú¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¥³¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤ÇÆ®¤¦»Ñ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Æ¡£¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Ý¯°æ¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ö°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¤Î»ñ³Ê½¬ÆÀ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ê¤É°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ý¯°æ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«Ç¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢SNS¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Åû°æÍÕ»Ò¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Í§¿¹Íý·Ã
¡üÝ¯°æ¤ª¤È¤Î¡¡
2002Ç¯8·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹158cm¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¡û¡ÖMiss World Japan 2019µþÅÔÂç²ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥¹¡¦²ð¸î¡õÊ¡»ã¾Þ¡£¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2019¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÄ¶¥Ð¥È¥ë·¿Îø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØLOVE RING¡Ù¡ÊDMM TV¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¤ËÝ¯°æ¤ª¤È¤Î¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@oto_178s¡Û ¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@o_to.08¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@o_to.08¡Û¡¡
Ý¯°æ¤ª¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe:Blissful¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¾¾²¬°ìÅ¯¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿¾¾²¬°ìÅ¯