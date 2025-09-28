¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡Û¡Ö²ù¤·¤¤¡Ä¡×à¥ß¥Ã¥Á¡¼áÅÏÊÕÈþÃÒÍº»á¤¬»à¤Î´ÖºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö¼óÁê¤Ø¤Î¼¹Ç°¡×
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯10·î£¶Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡ÄàÀ¨Àä»àáÅÏÊÕÈþÃÒÍº¡¦¸µÉûÁíÍý¤¬ºÇ´ü¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿à¼óÁê¤Ø¤Î¼¹Ç°á¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1995Ç¯£¹·î15Æü¡¢½îÌ±Åª¤Ê¿ÍÊÁ¤«¤éà¥ß¥Ã¥Á¡¼á¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÅÏÊÕÈþÃÒÍº¡¦¸µÉûÁíÍý¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤¬Åìµþ½÷»Ò°åÂçÉÂ±¡¤Ç¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ø¤ÎÌ´¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ»á¤ò¼Å¤Öµ»ö¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¿¼Ìë¤ÎµÞÊÑ¤ÇÆÍÁ³¤Ë¡Ä
¡Ô¡ÖÅÏÊÕ·¯¡¢·¯¤â¤µ¤¾ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡×¹ðÊÌ¼°¤ÇÄ¤¼¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Ë¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡Õ
Åö»þ¡¢ËÜ»ï¤ÏÅÏÊÕ»á¤¬Åìµþ½÷»Ò°åÂç¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÉÂ¼¼¤ÏÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¤Î¼èºà¤Ë¤¹¤ß»ÒÉ×¿Í¤¬¡Ö¸áÁ°£°»þÈ¾º¢µÞÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎºÇ´ü¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿¡£Âç¿Ã¤äÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·ÇÉÈ¶¤âÎ¨¤¤¤¿ÂçÊª¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢À¯³¦¤Ë¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤³¤Îë¾Êó¤Ë¡¢µìÅÏÊÕÇÉ¤ÎÌÌ¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á²ÏÌîÍÎÊ¿¡¢ÃÝ²¼ÅÐ¡¢¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¡¢³¤Éô½Ó¼ù³Æ»á¤é¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©À¾Æá¿ÜÌîÄ®¤ÎÅÏÊÕ»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¡¢°Å·¸õ¤Î¤Ê¤«Â³¡¹¤ÈÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¡£¡Ö¼è¤ë¤â¤Î¤â¼è¤ê¤¢¤¨¤º¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®Âô°ìÏº»á¤Ï¡¢ÌµÀºÉ¦¤âÄæ¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡Õ
1990Ç¯¤ËÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ¼óÁê¤«¤éÇÉÈ¶¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÓ¤Ð¤ê¡ÊÌîÅÞ¤Î¹âÊ¡»ã¡¦ÄãÉéÃ´¤ÎÀ¯ºö¡Ë¤ÇÄà¤é¤ì¤ëµû¤ÏÃÎÇ½»Ø¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬À¹¤ó¤ÊÊÆ¹ñ¤Ï¹õ¿Í¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÇË»º¤Ï¥±¥í¥±¥í¡¢¥¢¥Ã¥±¥é¥«¤Î¥«¡¼¤À¡×Åù¡¹¤Î»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤ë¼º¸À¡¢Êü¸À¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓàÀå²Ò»ö·ïá¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¯³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÌ±¤Ø¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤ï¤ê¤Ë¡Ö¼óÁê¤Î°Ø»Ò¡×¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
1991Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢µÜÂô´î°ì»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£µÜÂôÆâ³Õ¤ÇÅÏÊÕ»á¤ÏÉûÁíÍý·ó³°Ì³Âç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ1993Ç¯£´·î¤Ë¼Ç¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÏÊÕ»á¤Î¼óÁê¤ÎºÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»àµî¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¡×
¡Ô¡ÖÀèÀ¸¤Ï¡Ø¤â¤¦Âç¿Ã¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤È¤ÏÁíÍý¤À¤±¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µÄ®µÄ¡Ë¤È¡¢ÅÏÊÕ»á¤ÏÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤¿¡Ç93Ç¯£··î¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¡£¤¬¡¢²ÏÌî»á¤ÈÁè¤¤¤Þ¤¿¤âÀËÇÔ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ç94Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âà¿Ø¤¹¤ëºÙÀî¸îô¦¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤ÎºÂ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò²èºö¤·¤Ê¤¬¤éÄ¾Á°¤ÇÎ¥ÅÞ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤À¤«¤ÏÈ½¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¡£¼¡¤Ï³§¤µ¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ä¥ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡Õ
À¯¼£É¾ÏÀ²È¤Î°ËÆ£¾»ºÈ»á¤ÏÅÏÊÕ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÈó¾ï¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤À¯¼£²È¤Ç¡¢ºâÀ¯¡¢·ÐºÑ¤ò´Þ¤á¤Æ°ìËçÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÁíÍý¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢Ãå¼ÂÀ¡¢°ÂÁ´À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤ËËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Õ
ÅÏÊÕ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÏÌî»á¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼«¿È¤ÏÎ©¸õÊä¤»¤º¤Ë¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£ÁíºÛÁª¤Î¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö»ä¤ÎÇ¤Ì³¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ô»àµî¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢ÅÏÊÕ»á¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î´îÈþ»á¡Ê43¡Ë¤Ë¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·¸µµ¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤âÉ½ÉñÂæ¤ÇÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡¢¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ ºÇ´ü¤Þ¤Ç¡Ö¼óÁê¤ÎºÂ¡×¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿àÀ¨Àä¤Ê»àá¤À¤Ã¤¿¡Õ
ÀÐÇË¼óÁê¤ÎàÀ¯¼£¤Î»Õá
¤½¤ÎËÛÊü¤ÊÊª¸À¤¤¤È¿ô¡¹¤Î¤ªÁû¤¬¤»¤«¤é¡¢¹ëÊüâýÍî¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÅÏÊÕ»á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÀ¯ºö¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ç¡¢À¯ºö¤ÎÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¢ËÅ½Ñ¿ô¤ÇÀ¯¶É¤òÁà¤ë¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Êé¤¦À¯¼£²È¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Éã¡¦ÉÍÅÄ¹¬°ì»á¤«¤éÅÏÊÕ»á¤Î¸µ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ£³Ç¯´ÖÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢Ãç¿Í¤âÍê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÉÍÅÄÌ÷°ì¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÏµÄ°÷À¸³è¤ÎÂçÈ¾¤òÌµÇÉÈ¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤ò¡ØÃæ±û¸øÏÀ¡Ù¡Ç24Ç¯£µ·î¹æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÅÏÊÕÈþÃÒÍºÀèÀ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èë½ñ¤È¤·¤Æ£³Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç¿Í¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç93Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÅöÁ³¡¢ÅÏÊÕÇÉ¤ËÆþ¤ë°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç95Ç¯¤ËÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤Ï¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä¥ª¡¼¥é¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Õ
ÅÏÊÕ»á¤Ï°ì»þ´ü¡¢ÇÉÈ¶¤Î·èÄê¤ËÇØ¤¤¤ÆÃæÁ¾º¬ÇÉ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î1980Ç¯º¢¤Ë¡¢²¹ÃÎ²ñ¤È¤¤¤¦ÇÉÈ¶²£ÃÇ¤ÎÀ¯ºöÊÙ¶¯²ñ¡¦À¯ºö½¸ÃÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÅÞÆâ¤Î¼ã¼êµÄ°÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¿·¿ÍµÄ°÷¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ã¤Æü¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤â¤¤¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤òÀ¯¼£¤Î»Õ¤ò¶Ä¤°ÀÐÇË¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡ÖÀ¯¼£²È¤Î»Å»ö¤ÏÍ¦µ¤¤È¿¿¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕ»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·¤Ä¤Ä¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯¼£²È¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢¤µ¤«¤ó¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤âº£²ó¤Ï¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£