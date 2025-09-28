敵地でマリナーズに勝利

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でマリナーズと対戦し、5-3で勝利した。大谷翔平投手は休養日で欠場したが、7回から3人の投手が1920年以降で球団新記録となる9者連続三振を達成した。

大谷は欠場しても、ドジャースがたっぷりと見せ場をつくった。

7回に4番手でマウンドに上がったトライネンは、最初の打者に安打を許したが、ここから3者連続で空振り三振に仕留めた。

8回を託されたベシアも3者連続空振り三振、9回に登板したエンリケスも3者連続空振り三振で締め、なんと7回から9者連続で空振り三振を奪った。

カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は中継内で、9者連続三振はライブボール時代が始まった1920年以降の球団新記録と紹介。不安視されていた救援陣の超好投は、プレーオフへの好材料だ。

ネットのファンも大興奮。Xには「どうなったんだブルペン す、すごい」「9者連続三振まじかよw」「ブルペンも復活の兆し」「どうした中継ぎ陣？！www」「ドジャースリリーフ陣急に覚醒してる」「マジでリリーフ陣覚醒しすぎでは？」「リリーフ陣に光が見えた」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）