NBAロサンゼルス・レイカーズに所属し“史上最高のオールラウンダー"とも称されるレブロン・ジェームズ（40）が、自身の結婚生活について語った。レブロンは高校時代にサヴァンナ・ジェームズと出会い、2013年に結婚。現在に至るまで「困難や逆境」を2人で乗り越えてきたそうだ。



ポッドキャスト『360 with スピーディー』でレブロンはホストのスピーディー・モーマンにこう語る。「兄弟、正直に言うよ。完璧な関係なんて存在しないんだ。でも困難や逆境を経験する覚悟があれば、それだけの価値は必ずある。高校時代から一緒にいるわけで、人生バラ色ばかりなわけがない。どんな関係だってそうさ。ましてや20年も一緒に生活しているんだから」



そして両者が結婚生活を続ける努力をする意思を持っているとして、「コミュニケーションが第一。正直であることが第二。第三は、時には関係の中で居心地の悪さを受け入れられるかだ。いつも自分の思い通りにはいかない。『俺のやり方か、さもなくば出て行け』なんて考えちゃダメってこと。そんなの絶対にうまくいかないから。『Happy wife, Happy life（妻が幸せなら人生も幸せ）』って格言、本当に真実だよ、兄弟」と続けた。



ちなみにジェームズ夫妻には20歳の息子レブロン・ジュニア（通称ブロニー）、18歳の息子ブライス、10歳の娘ズーリがいる。



NBA23シーズン目を迎えるレブロンだが引退に関してはこう心境を語っていた。「あと23年もプレーするつもりはない。それは確かだ。あと10年プレーするつもりだってない。確実に終焉に向けて準備を進めている。まだその段階には至っていない。23年目にこの場にいられることは、本当に恵まれている」



（BANG Media International／よろず～ニュース）