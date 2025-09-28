¡Ô¥¯¥º·Ý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù½Ð±é¸å¤ÎÆÃ¼û¡Õ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥®¥ã¥é°û¤ß¼ýÆþ³Û¡ÄÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Îº§³è¡ÖÇ¯¼ý2000Ëü±ß¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¤«¤é9¥«·îÁ°¡¢2025Ç¯¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë1²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÃË¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¨¡¨¡¡£52ºÐ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿"¥¯¥º·Ý¿Í"¤³¤È¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡£ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë6¾ö°ì´Ö¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ß¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¤È¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢¡Ö80ºÐ¤ò²á¤®¤¿Êì¿Æ¤Ë¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Èº§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÝË·¼çÆ¬¤Ç½Ð²È¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò´Ó¤Â³¤±¤ë¥¯¥º·Ý¿Í¤Îº£¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¥®¥ã¥é°û¤ß¤È¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¥¯¥º·Ý¿Í¡Ó¾®ËÙ¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹²ÈÄÂ32,000±ß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤¿º§³èÍÑ¤ÎÀëºà¼Ì¿¿
¨¡¨¡¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«?
¡ÖÊüÁ÷Æü¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤ÎËÜ¿ô¤¬Á°²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¤è¤ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷Æü¤«¤é1½µ´Ö¤Ç8ËÜ¤Î¥®¥ã¥é°û¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç22Ëü±ß²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡£ºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¨¡¨¡¥®¥ã¥é°û¤ß¤Ç¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¡©
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤È¤«¸«¤ë¤È²¶¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤Ï105Ëü±ß¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÏÃ±²Á¤¬°Â¤¤¤«¤é¡£¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤¢¤é¤Ó¤ÃÄ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤È¤¤Ï¡¢±Ä¶È¤Ë¹Ô¤¯¤È10Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
¨¡¨¡Ã±²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£¤Ï2Ëü±ß¤«¤é¡£¤â¤·105Ëü±ß²Ô¤°¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤ËËèÆü¡¢Ä«µ¢¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È²Ô¤²¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¸å¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤Ï50¡Á60Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÀº°ìÇÕ¡×
¨¡¨¡¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢Âç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤«¤Ï5¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç²¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢µï¼ò²°¤Ç¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èºî¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¾Ð¤¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥è¥ì¥è¥ì¤Î1000±ß»¥¤È¤«½¸¤á¤Æ²¶¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³ØÀ¸¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¨¡¨¡º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏYouTube¡ØµÜÇ÷¤Ç¤¹¥Ã¡ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¡¢23Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥º·Ý¿ÍÄº¾åÂÐÃÌ¤Ç»°ËôËô»°¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÏÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤¬¡Ø¤â¤Ã¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¤¤Í¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡ÄÉ¤¤É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ6·î¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥Ä¤Î¡Ø¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃë´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Ç¡¢°ì±þ»öÁ°¤ËNG¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤¬µºÜ¤·¤Æ¤¢¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò4²ó¤°¤é¤¤ÌÛÆÉ¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éËÜÈÖ¤ËÄ©¤ó¤À¤è¡×
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤ËNG¥ï¡¼¥É¤Ã¤Æ²¿¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿Í¤òìÊ¤á¤ë¿ÈÂÎÅª¤Êº¹ÊÌÍÑ¸ì¤Ê¤É¤ÎNG¥ï¡¼¥É¤¬´ù¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¡Ö¥¯¥º¡×¤ÏOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø¥¯¥º¡Ù¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ø¥¯¥º¡Ù¤ÏOK¤À¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡¥¯¥º¤Ç¤â¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç°ì±þ¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê"»°Âç¥¯¥º"¤Ï¥Ê¥À¥ë¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢»°Ëô¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¶¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡£¥Ê¥À¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°¸ý¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç°ã¤¦¥¯¥º¡£ËÜÅö¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¯¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¶¤È¤«»°Ëô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¶âÁ¬Åª¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ê¿Í¡£
¡¡¤Ç¤â²¶¤Ï¶â¼Ú¤ê¤ÆÊÖ¤¹¤Î¤òËº¤ì¤¿¤êÃÙ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÖ¤¹¤«¤é¤Í¡£Íî¸ì²È»þÂå¤Ë15Ëü±ß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢25Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö»þ¤ÈÊª²Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ15Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç½¤¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ½éÆü¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤â¤¦Á´Á³¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î´ÇÈÄ¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤Ê¤¸¤ß¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ËÙ¤¬¶Ð¤á¤¿¥é¡¼¥á¥ó²°¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈCM¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤â¿²Ë·¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¨¡¨¡¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Îµ¯¶È¤òÍýÍ³¤Ë100Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤ÎÁêÊý¡¦¼¼ÅÄ¤µ¤ó¤â·ãÅÜ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Öµ×¡¹¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤·ö²Þ¤·¤¿¤Í¡£²¥¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡£Á°¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£ÃÙ¹ï¤È¤«¤â°ì³å¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêÊý¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÁêÊý¤Ï´°Á´¤Ë¿ÈÆâ¤È¤¤¤¦¤«²ÈÂ²¤À¤è¤Í¡£·ì¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤À¤«¤é²¶¤¬¤¢¤¤¤Ä¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬²¶¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¨¡¨¡¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Îµ¯¶È¤òÃÇÇ°¤·¡¢¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¡¢½Ð²È¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË·¼ç¤Ï´¨¤¤¤ó¤À¤è¡¢Æ¬¤¬Íç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£È±¤ÎÌÓ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆ¬¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¤â¤Î¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£»û¤Ï2Æü¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¨¡¨¡¡Ö»à¤ÌÁ°¤ËÊì¿Æ¤Ë²Ç¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢º§³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊìÍÍ¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¸«¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ÜÀß¤Î¿Í¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤»¤¬¤ì¤µ¤óÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢²¶¤ÎÌ¡ºÍ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇñÙ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡º£¸å¤âº§³è¤ÏÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£½÷°å¤È¤«ÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡¢¤â¤¦²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¯¥º·Ý¿Í¤¬²Ç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ"¥¬¥Ã¥Ý¥ê"À¸³è¤ò¤¹¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¿ÀéÅç³¨Î¤¹á¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë