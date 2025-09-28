◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

２打差１０位で出た菅楓華（ニトリ）が逆転でプロ初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダー。今季の開幕から２試合連続で２位に入るなど惜しい戦いが続いていたプロ２年目の２０歳が、終盤までもつれた後藤未有（大東建託）、神谷そら（郵船ロジスティクス）、穴井詩（らら、ゴルフ５）との争いを制した。

優勝インタビューで「開幕戦から優勝争いの経験をたくさんして、勝ちたい気持ちが強かったけど、中盤戦はなかなか優勝争いに加われず、すごく苦しい日もあったけど、最後まで自分を信じて戦うことが今日はできた」と喜びを語った。

最終組の３つ前からスタートし、３連続バーディーで波に乗った。１４番終了時点で７アンダーで４人がトップに並ぶ大混戦。菅は１７番で２メートル半近いチャンスを決めきり、１８番パー５で第３打を１メートル弱にからめる連続バーディーで締めた。単独トップでホールアウトし、後続の結果を待った。プレーオフに備えて球を転がしていた練習グリーンで入谷響らに祝福されると涙があふれた。

クラブ契約を結ぶダンロップの大会で、歓喜の瞬間を迎えた。小学１年生のときに両親からもらったクリスマスプレゼントはゼクシオのクラブだった。１０位で終えた初日のラウンド後には「ゴルフを始めてからずっとダンロップさんを使っている。昨年、安田祐香さんがホステスプロとして優勝しているので、可能性はあると思うので頑張れている」と語っていた。恩返しの１勝となった。

◆菅 楓華（すが・ふうか）２００５年５月１７日、宮崎市生まれ。２０歳。宮崎・日章学園卒。６歳でゴルフを始める。２３年１１月のプロテストに一発合格。ルーキーイヤーの昨季はツアー２２戦に出場し、トップ１０入り４回。メルセデス・ランクは６３位だった。得意クラブはアイアン。趣味はカラオケとダンス。１６８センチ、６４キロ。