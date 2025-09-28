¤¤ã¤ê¡¼¡¡¡Ö¤À¤¤¤¹¤¡×¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥ä¥¹¥¿¥«¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î±ï¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤¤¤¹¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¤ã¤ê¡¼¡£ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ë¡ÖPerfume¡×¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃæÅÄËÒ¾ìºÇ¶¯¡×¡Ö¥ä¥¹¥¿¥«¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î±ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×³«¤±¤Ë¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤ÈPerfume¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¡Ö4¿Í¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£