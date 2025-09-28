◇インターリーグ ドジャース5―3マリナーズ（2025年9月27日 シアトル）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦後に取材対応。この日先発で3回3安打無失点だったタイラー・グラスノー投手（32）をポストシーズン（PS）では救援として起用するプランを明かした。

試合後、取材に応じた指揮官は「彼と話をして、彼はどんな役割でも準備ができている。だから短いイニングで回した」と説明。グラスノーも救援起用について「実際にどう感じるかは投げてみないと分からない。ただ、結局のところピッチングはピッチングであり、1イニングを投げるのと同じように臨もうと思っている」と前向きに話した。

ドジャースは30日（日本時間10月1日）からのワイルドカードシリーズに進出することが決定。右肩の炎症で長期離脱も経験したグラスノーは今季18試合に先発して4勝3敗、防御率3.19の成績を残していた。

指揮官はこの日の試合前にもグラスノーの今後の起用法について言及。「タイラーに関しては、ポストシーズンでベストな投手をそろえる可能性を考えている。そういうシナリオはあり得る。だから今日はその選択肢を残すために、イニング数を短くするつもりだ。3回になるかもしれないし、4回、5回になるかもしれない。全部ピッチカウント次第だ。質問に答えるなら、今日は短めに投げさせるつもりだ」と説明していた。

また「うちのチームの選手たちはみんな、与えられた役割を受け入れる準備ができているし、その気持ちは本物だと思う。だから今日は短く投げさせて、そこからロースターを決める段階でどうするかを見極めていくつもりだ。ただ、どんな役割でも彼が受け入れる準備があるのは分かっている」とも話していた。