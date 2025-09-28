津軽地方で大正時代から親しまれてきたしょうゆ「キッコーセイ」が、醸造の継続の危機にひんしている。

今年２月の大雪で、青森県藤崎町にある蔵が部分的に倒壊したためだ。修繕には２５００万円が必要で、地域の「唯一無二のしょうゆ」を守るため、事業者はクラウドファンディング（ＣＦ）で１０００万円の支援を呼びかけている。（本間理央）

大正時代末期の１９２４年、同町でキッコーセイの醸造が始まった。濃い口で甘めの味わいが特徴で、刺し身や煮物など幅広い料理に合うとして地元の人々に愛用されてきた。

２０１９年夏に醸造会社が破産した際、蔵や職人、製法を引き継ぎ、醸造を続けてきたのが、同町出身の斎藤ひとみさん（５０）が経営する、「ひろさき夢興社」（弘前市）だ。

今年２月１３日、同町の事務所で作業していた斎藤さんは「ドン」という大きな音を聞いた。急いで外に出ると、雪の重みで屋根が押しつぶされ、蔵は半壊状態になっていた。

醸造を引き継いでから商品の価格を見直し、直販を重視してブランド化を進めるなどし、この先の経営の見通しがようやく立ってきたと感じていたところだった。ショックは大きく、しょうゆ造りをやめることも頭をよぎったという。

だが落ちた屋根の横で、キッコーセイの味を長年育んできた、たるは奇跡的に壊れていなかった。アップルパイを製造・販売するひろさき夢興社が１９年に醸造を引き継いだのも、斎藤さんが「小さい頃から親しんできたしょうゆをなくしたくない」と思ったから。

「再開を待ってるよ」。地域の人々から励まされたことにも背中を押され、醸造を続けることを決意した。

現在は仮設の水道管などを使い、工夫しながらしょうゆ造りを続けている。７月末から始め、今月３０日を期限にしているＣＦで募る１０００万円は、ボイラーなど醸造を続けるために最低限、必要なものの修復に充てる。返礼品は、キッコーセイのしょうゆだ。

寄付額は目標額には届いておらず、完全復活まで道のりは遠い。斎藤さんは「地元に根付いて１００年以上続く伝統をなくしてはいけない。地元の人のためにも頑張りたい」と話し、協力を求めている。

寄付はＣＦサイト「ＣＡＭＰＦＩＲＥ（キャンプファイヤー）」内のページで受け付けている。