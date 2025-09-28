『すべ恋』相関図公開「凄い!!」「どんな秘密を」 葵わかな＆神尾楓珠、藤原丈一郎＆本田望結、大塚萌香＆山下幸輝、市川由衣＆白洲迅
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：15）の相関図が、28日までに公開された。
【写真】『すべ恋』8人の恋は…？ 相関図が公開
誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかでつながっている…。この世のすべてのものに必ず訪れる“終わり”を、切なさだけでなく前向きに捉え、誰しもの胸の中にある宝物のような記憶を思い出させてくれる、温かいメッセージが込められた今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく。
相関図では、由宇と真央が「運命を信じる遠距離恋愛中のカップル」と紹介されているほか、西颯（藤原）と大崎莉津（本田）は「近すぎて一歩を踏みだせない幼なじみ」、沙知（大塚）と蒼（山下）は「秘密を抱える特別な関係の高校生」、宮内郁子（市川）と野北駿太郎（白洲）は「恋の酸いも甘いも知るアンバランスな社会人」として、それぞれカップルの関係で配されている。
公式SNSなどで公開されると、「凄い!!関わりのある全ての人に色々なストーリーがありそぉ」「どんな秘密を抱えてるのかな」「幼なじみとの恋憧れたなぁ」など、期待の声が高まっている。
