ÀÐÀîÍ´´õ ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø½ÐÈ¯ ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤Ø¡¢11Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬ 10·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Çüâ¶¶Íõ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È½éÂÐ·è
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤¿¤á½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤ÏÃæ±ûÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÃË»ÒÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ46Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï10·î7Æü¡¢8Æü¤Ë郄¶¶Íõ¡Ê24¡ËÍÊ¤¹¤ëSV¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÈÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£