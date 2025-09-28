¹ñÏ¢¤Î¸Â³¦¡¡°ÂÊÝÍý¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤È¤Ï¡©¡ÖÁí²ñ¤Î·èµÄ¤ËÂç¤¤Ê¸¢¸Â¤ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤â²þ³×¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¸½¾õ¤¬¡Ä¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¹ñÏ¢¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÊìÂÎ¹ñ¤Ë¤è¤ëµñÈÝ¸¢¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡¢¹ñÏ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤È·ëÂ«¡×¡¡¹ñÏ¢¤Î»ÅÁÈ¤ß
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1945Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÏ¢=¹ñºÝÏ¢¹ç¡×¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î»Þ¡×¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤ËÌ¶ËÅÀ¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¡È·ëÂ«¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÏ¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ£°ì¡¢¶¯¤¤¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Î5¤«¹ñ¤«¤é¤Ê¤ë¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤È¡¢Ç¤´ü¤¬2Ç¯¤Ç¡¢ËèÇ¯È¾¿ô¤¬Áªµó¤Ç²þÁª¤µ¤ì¤ë10¤«¹ñ¤ÎÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¡Ê2Ç¯¡Ë¡Û
¡¦¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
¡¦¥®¥ê¥·¥ã
¡¦¥¬¥¤¥¢¥Ê
¡¦¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó
¡¦¥Ñ¥Ê¥Þ
¡¦´Ú¹ñ
¡¦¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í
¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¡¦¥½¥Þ¥ê¥¢
ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¢§·ÐºÑÀ©ºÛ¤ä¢§ÉðÎÏ¹Ô»È¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯À©Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î°ÂÊÝÍý¤Ç¤Î·èµÄ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢5¤Ä¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢1¤«¹ñ¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤Ð·èµÄ¤ÏÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¡×°Ê¹ß21²ó¤Î¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¹Ô»È
¹ñÏ¢¤Ë¤Ï¡¢193¤Î²ÃÌÁ¹ñÁ´¤Æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1É¼¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÁí²ñ¡×¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄ·è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¢§¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤ä¡¢¢§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤Î¥í¥·¥¢·³Å±Âà¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÊÝÍý¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡È¶¯À©ÎÏ¡É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÏ¢¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶¯À©ÎÏ¤òÈ¼¤¦°ÂÊÝÍý¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤Î¹Ô»È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¬¥¶¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢6²ó¡¢ÄäÀï·èµÄ°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝ¸¢¤òÈ¯Æ°¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î·úÀß¤ËÆ»¤ò³«¤¯¡Ö¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¡×¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿1993Ç¯°Ê¹ß¤À¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÆþ¿¢³èÆ°¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤Ê¤É¤Ç21²ó¡¢¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄäÀï·èµÄ°Æ¤Ë¥í¥·¥¢¤¬2ÅÙ¡¢µñÈÝ¸¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤Ï¤Ê¤¼Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡¡¡Ö¹ñºÝÏ¢¹ç¡×µ¡Ç½ÉÔÁ´¤ÎÈ¿¾Ê
Âç¹ñ¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î¡Ö¹ñºÝÏ¢¹ç¡×¤ÎÁ°¡¢1920Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡×¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ö¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡×¤Ë¤Ï¡¢Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÁ´²ñ°ìÃ×¡×¤ò¸¶Â§¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡È²¿¤â·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤ä¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ÎºÆ·³È÷¤Ê¤É¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤â¥É¥¤¥Ä¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÃ¦Âà¡£ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Àï¸å¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö¹ñºÝÏ¢¹ç¡×¤Ç¤Ï¡¢Àï¾¡¹ñÂ¦¤Î5Âç¹ñ¤Ë¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Àï¸å80Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ç¡¢¤³¤Î5¤Ä¤Î°ÂÊÝÍý¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡ÖµñÈÝ¸¢¡×¤ÎÌ·½â¤âÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢º£²ó¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î±éÀâ¤Ç¡Ö¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î³ÈÂç¡×¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÂÊÝÍý²þ³×¤Ë¤Ï¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÁ´¤Æ¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁí²ñ·èµÄ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¸¢¸Â¤ò¡×¡¡¹ñÏ¢²þ³×¤ÎÊý¸þÀ
¸½¼ÂÅª¤Ê¹ñÏ¢²þ³×¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ñÏ¢¤ÎÃæËþÀô»öÌ³¼¡Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ë°ÂÊÝÍý¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤ÏÁí²ñ¤Î·èµÄ¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²þ³×¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤â¡ÖÁí²ñ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÀ¼¤òÉ½ÌÀ¤·À¯¼£Åª¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¤Ï½½Ê¬»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
