ÀõÌîÂóËá¤¬ÂÔË¾¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡ª¡¡¾¡ÍøÆ³¤¯¤âÌµÇ°¤ÎÉé½ý¸òÂå
¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨½é¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢Á°È¾37Ê¬¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥É¥á¥Í¥¯¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢º¸Â¤ÇGK¤Î¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò¼ÍÈ´¤¯¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
ÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾69Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Éé½ý¤Î¤¿¤áÌµÇ°¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
»î¹ç¤Ï¡¢ÀõÌî¤Îµó¤²¤¿¸×¤Î»Ò¤Î°ìÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬¡¢1-0¤Ç¥¢¥é¥Ù¥¹¤ò²¼¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º#ÀõÌîÂóËá ¤¬Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·È¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·
