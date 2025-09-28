²¼Î¡¤äÈ¯Ç®Åù¡ÄÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¿©¤Ù¤¿16¿Í¤Ë¿©ÃæÆÇ¾É¾õ ¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÏÉÔÌÀ¤âÅ¹¤Ë±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬
¡¡´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿16¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢ÊÝ·ò½ê¤Ï9·î28ÆüÉÕ¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26Æü¡¢Â¿¼£¸«»Ô¾®Ì¾ÅÄÄ®¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Øµû»°¡Ù¤«¤é¡ÖÊÛÅö¤ä¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿Ê£¿ô¿Í¤Ë¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î25Æü¤ÎÍ¼Êý¤ËÊÛÅö¤ä¥ªー¥É¥Ö¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿53¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë35ºÐ¤«¤é81ºÐ¤Þ¤Ç¤Î16¿Í¤¬²¼Î¡¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅìÇ»ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢Å¹¤ò28ÆüÉÕ¤Ç±Ä¶È¶Ø»ß½èÊ¬¤È¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£