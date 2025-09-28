「年金は月40万円」という両親。かなり“余裕のある老後”を過ごせると思うのですが、夫婦で「共働き」なら可能なのでしょうか？

「20万円以上の年金を受給する人」はどれくらいいる？

夫婦合計で毎月40万円の年金をもらっている人の割合について、公式に発表されているデータはありません。

1つの目安として、厚生労働省が示している2025年度の夫婦二人分の標準的な年金額は、月額で約23万円です。ここを基準にすると、40万円はこの標準を大幅に上回る水準です。

それでは、夫婦で年金を月に40万円もらうのはどれくらい難しいのでしょうか？ 今回は単純に「夫婦それぞれが20万円ずつ」もらうイメージで考えてみます。

厚生労働省の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金（老齢基礎年金分含む）について、男性で月20万円以上を受給している人の割合は約24％です。一方、女性で20万円以上を受給している人はわずか1％程度しかいません。

この数字からも分かるように、夫婦そろって20万円を超える年金を受け取るケースはかなりレアといえます。

なお、「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」において、老齢厚生年金（老齢基礎年金分含む）の月額の受給金額に関するボリュームゾーンは、男性が毎月15～20万円、女性は10万円前後となっています。

このボリュームゾーンを踏まえると、夫婦がともに老齢厚生年金をもらえる場合でも、夫婦合計で月額25～30万円程度の年金受給額という世帯が多いといえそうです。



40万円の年金を得るにはどんな現役時代が必要？

それでは実際に、夫婦で40万円の年金を得ようとした場合、現役時代にどのくらいの年収が必要になるのでしょうか。

厚生労働省が提供する「公的年金シミュレーター」で試算すると、65歳時点で年金月20万円を得るためには、22歳から64歳までの間、平均年収約685万円を維持する必要があります（1980年1月1日生まれで試算）。

国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均年収は約460万円（男性：約569万円、女性：約316万円）です。平均年収約685万円を達成するには、現役時代の努力や勤め先、キャリアパスといった要素も影響してくるでしょう。



まとめ

「夫婦で年金40万円」というのは、非常に豊かな老後をイメージします。しかし、統計的に見ると、夫婦2人の標準的な受給額は23万円程度です。40万円を実現するには、夫婦それぞれが年収685万円前後を長期的に維持する必要があり、かなり高いハードルがあります。

老後資金の準備を考えるなら、「40万円を目指す」というより、「23万円前後をベースにして、足りない部分を貯蓄や資産運用で補う」ほうが現実的です。

まずは公的年金シミュレーターなどのツールを使い、実際に自身の家庭に置き換え、支出の予測と合わせて計算して備えてみましょう。



