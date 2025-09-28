「年収600万円」だった父が死亡…母は「遺族年金＋生命保険1500万円」で生活できますか？ 兄妹で援助すべきでしょうか？

年収600万円の夫が亡くなった場合、遺族年金はどれくらい？

遺族年金を試算する前提として、夫は妻と同い年で22歳から31年間働いた53歳で亡くなり、年収は600万円だったと仮定します。また、母親は持ち家で暮らし、子どもは成人し別世帯とした上で、計算してみましょう。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。ただし、遺族基礎年金は子どもや子どものいる配偶者が受給対象であり、子どもがすでに成人している場合は受給できません。

遺族厚生年金に関しては、厚生年金に加入していた人の遺族であれば、子どものいない配偶者でも受給可能です。受給額は亡くなった人の厚生年金報酬比例部分の4分の3になります。

そこで、報酬比例部分を、2003年4月以降の計算式「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」を用いて計算してみましょう。平均標準報酬額は600万円÷12＝50万円、加入月数は31年×12ヶ月＝372ヶ月です。

そのため、報酬比例部分は50万円×5.481÷1000×372ヶ月＝約101万9000円になります。その4分の3である遺族厚生年金は、約76万4000円を受給可能です。

さらに、配偶者が40歳から65歳未満で子どもが独立していると「中高齢寡婦加算」として年62万3800円が加算されます。受給額の合計は約76万4000円＋62万3800円＝約138万8000円となり、月額で約11万5000円です。

なお、遺族厚生年金は5年有期給付への見直しが予定されていますが、2028年時点で40歳以上の女性には現行制度が適用され、一生涯受給できます。また、中高齢寡婦加算は65歳に到達するまでですが、それ以降は自身の老齢基礎年金を受給可能です。

もし、20歳から60歳まで保険料を納めていれば、老齢基礎年金は満額の83万1696円（令和7年度）になります。65歳以降は遺族厚生年金と併せて約159万5000円、月に直すと約13万3000円がトータルの年金受給額です。



単身世帯に必要な生活費は？

次に、母親が必要な生活費を想定します。総務省の「家計調査報告」によれば、単身世帯（平均年齢58.7歳）の月平均消費支出は16万9547円、65歳以上の単身無職世帯に限定すると月14万9286円です。

そのため、65歳までは月々約16万9000円－約11万5000円＝約5万4000円の生活費が不足します。53歳からの12年間での不足額合計は5万4000円×12ヶ月×12年＝777万6000円です。つまり、生命保険金1500万円は、65歳時点では720万円ぐらいに半減するでしょう。

年金受給が始まる65歳以降も、月々約14万9000円－約13万3000円＝約1万6000円の不足が発生します。女性の平均寿命87歳まで存命すれば、65歳から22年間での不足額累計は1万6000円×12ヶ月×22年＝422万4000円です。

この計算では、まだ300万円ほど生命保険金が残るため、「生命保険金や年金で暮らせる」と思う人もいるかもしれません。しかし、これは純粋な生活費だけを考えた試算に過ぎません。

そもそも何歳まで生きるのかは誰にも分かりませんし、急な出費に加え、老後は介護費用など一定の備えも必要です。このように考えると、この備えだけで一生暮らしていくのは、少し難しいかもしれません。



母親に必要な支援は

子どもたちは母親をどのように支えればいいのでしょうか。試算からも、母親が安心して暮らすには、多少の経済的援助は必要でしょう。

さらに老後の一人暮らしは、体力的にも精神的にも不安がつきまとうものです。状況によっては、同居・近居などで身の回りを世話したり、日常的な相談相手になったりすれば、母親としても心強いでしょう。

遠方に住んでいたとしても、可能な範囲で様子を確認するなど、コミュニケーションを取り続けることも重要です。介護が必要な状況になれば、親族によるケアが欠かせないことは言うまでもありません。



まとめ

年収600万円の父親が亡くなり、母親が一人になっても、持ち家で生命保険金が1500万円ぐらいあれば、遺族年金などである程度生活を維持できるかもしれません。しかし、老後の備えとしては少し心もとない印象もあり、子どもによる経済的な支援が必要かもしれません。

また、高齢になると肉体的な衰えや認知症などのリスクも大きくなり、子どもの支援は欠かせなくなります。まずは、母親が今後どのように暮らしていきたいのか、話を聞いてみてはいかがでしょうか。



出典

厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて

総務省統計局 家計調査報告（家計収支編）2024年（令和6年）平均結果の概要

執筆者 : 松尾知真

FP2級