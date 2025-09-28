Âçºå¤ÇÃÏ²Á¡ÖÇú¾å¤¬¤ê¡×Ãæ¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï¡©¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¡Ö¤â¤¦¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×ÇØ·Ê¤Ë¡È¿·Ï©Àþ¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¤ÇÃÏ²Á¤¬µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ëÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¦¿Ù¡Ê¤¦¤Ä¤Ü¡Ë¸ø±à³¦·¨¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÊÃÏ²Á¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃíÌÜ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö°ì²ó¡¢ËÍ¤âÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¤â¤¦¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Î¹âÆ¤Ö¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê°ìÉô²°2²¯±ß¡ÊÊ¬¾ù²Á³Ê¡Ë¤ÎÊª·ï¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹õÅÄ¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÃÎ»ö»ÔÄ¹¤¬»à¤ÌÄøÅÚÃÏ³«È¯¤Ç¾å¤²¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢»ÔÄ¹·Ð¸³¼Ô¤Î¶¶²¼»á¤ò¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢2031Ç¯½Õ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤ÎÂçºå±Ø¡Á¿·º£µÜ±Ø¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÅ´Æ»Ï©Àþ¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¶ÚÀþ¡×¤¬²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Âçºå±Ø¤«¤é´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬Ìó45Ê¬¤Ë¤Ê¤ë·×²è¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¶¶²¼»á¤Ï¡Öº£¡¢¤â¤¦¿·º£µÜ¤â¡ÊÃÏ²Á¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÆñÇÈ¤È¤«¡×¤È¤·¡Ö¤½¤Î¤Ê¤Ë¤ï¶ÚÀþ¤ÏÃ¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤«¤Ç¤¹¤è¡©Åö»þ¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦¶¶²¼Å°»á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ËÅÚÃÏ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¡ÊÃÏ²Á¤¬¡Ë¥Û¥ó¥ÈÇú¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(Åö»þ)¤¤¤¯¤Ä¤âºÆ³«È¯¤Îµö²Ä½Ð¤·¤Æ¡Ä¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡ÊÅÚÃÏ¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Í¡¢¤³¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤«Íè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£