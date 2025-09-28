¸÷¤Ã¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¤Î´¶³Ð¡¢FWÍûÀ¿²í¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëº£µ¨½éÀèÈ¯½é¥´¡¼¥ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ì¤¿¡×
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ËÆÀÅÀ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬²¿ÅÙ¤â¶Á¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àDJ¡Ö¥ê¡¼¡ª¡×¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ö¥½¥ó¥¢¡¼¡ª¡×¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡×¡£º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FWÍûÀ¿²í¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ï27Æü¡¢SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢1¡Ý0¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÇØÈÖ¹æ30¡£Íû¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£³«Ëë¤«¤é»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½ªÈ×¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿6»î¹ç¤Ç¤Î¹ç·×¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ÏÌó65Ê¬¤Î¤ß¡£º£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤âÁá¤¯»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Î90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¾ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤·¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤âÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç°ì´î°ìÍ«¤»¤º¤ËËèÆü¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤À¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏËÜ¿¦¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡£ÀÖ°æ½¨°ì´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÁê¼ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Í½ÁÛ¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ¸å¤ò¼è¤ëÆ°¤¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤«¤éÁê¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¨¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÉÛ¿Ø¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë3Ëç¤Î5¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Íû¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÊ¤ÇFW¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏÎ¢¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç¤·¤¿¡£ÁÛÄê³°¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢38Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ¤Î¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Å¨¿ØÃæ±û¤ÎFK¤ÇMF¾®Àî°¦¤¬±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿Íû¤¬Æ¬¤Ç¸åÊý¤ËÎ®¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¸åÊý¤ò¡Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤½¤é¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¹¶·â¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î·Ð¸³¤¬¸÷¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ30¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç±¿¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦À¤³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿Íû¤Ï61Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¡Ö²ÝÂê¤À¤é¤±¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥í¥¹¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀÖ°æ´ÆÆÄ¤ÏÍû¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤³¤í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íû¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤Ã¤Æ4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï8·î17Æü¤ÎÂè2ÀáINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µÀï°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢29ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¾åÌî¿¿¼Â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Íû¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢WE¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â1ÈÖ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢1ÈÖ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÌ»º¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ÏºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Íû¤Ï¤Þ¤¿¥Ö¥ì¤º¤Ë½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç
