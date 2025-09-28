親戚のご祝儀は「現金5万円」？ 「1万円で十分」？ 親戚の結婚式で包む“相場”について解説

親族のご祝儀の基本は「3万円～10万円」

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会は、関係別のご祝儀で「兄弟姉妹・叔父叔母の関係に当たる場合を除けば3万円が最多」とし、披露宴の料理単価が1万円～2万円であることから「3万円が相場」と説明しています。

また、ある結婚情報サイトの解説では、次のような目安が示されていました。



・親族：3万円～10万円

・友人：3万円

・部下：3万円～5万円

・上司：3万円～5万円

タイトルにある「5万円か1万円か」でいえば、親族では「3万円～5万円帯」が目安で、いとこは3万円、叔父叔母や目上なら5万円程度というのが現実的でしょう。



5万円か1万円かの分かれ目は？ 披露宴出席・会費制・夫婦参加でこう変わる

披露宴に出席する場合、1万円は原則少なすぎます。理由は実費です。株式会社リクルートの「ゼクシィ結婚トレンド調査 2024（首都圏）」では、ゲスト1人当たりの「料理＋飲み物」費用が平均2万3000円、内訳は料理平均1万7600円・飲み物平均4900円でした。

この実費にお祝いの気持ちを上乗せするので、相場は3万円が起点になるでしょう。二次会の会費の場合は、平均で6000円程度となっており、会費プラスアルファで1万円前後を添えるかは地域慣習と間柄で判断します。

夫婦で出席なら単純に倍ではなく、偶数を避けて5万円や7万円に調整する配慮も一般的です。新郎新婦から「ご祝儀はご遠慮ください」と明記がある場合は、それに従うのが正解です。



金額の根拠と税の考え方

「なぜ3万円が基本か」の根拠は「もてなし費」です。前述の統計どおり、料理＋飲み物の平均は2万3000円／人、会場やグレードで変動しますが、実費＋お祝いの合計で3万円が「赤字にしない・失礼にならない」ラインだと理解できます。

税制面では、ご祝儀は贈与税の対象外と整理されます。一方で、親から結婚費用のまとまった援助を受けるなら「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税枠（結婚関係は上限300万円）など、別制度の条件確認が必要です。

なお、マナー面では奇数金額・新札・のし袋・氏名の連名ルールなどを押さえつつ、最終判断は親族内の取り決めを最優先にしましょう。



まとめ｜迷ったら「地域×親族慣習×家計」で決める

親戚へのご祝儀は「5万円か1万円か」という二択ではなく、地域の慣習や親族内の取り決め、そして各家庭の家計状況を踏まえて決めるのが現実的です。披露宴に出席するなら3万円～5万円が基本線ですが、会費制や夫婦での参加など条件によって調整が必要です。

最終的には「相場」と「親族との親密度」と「自分の経済事情」の3つをバランスよく考えることが、無理なく気持ちを込めるための判断基準になるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー