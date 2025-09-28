少女時代・スヨンと交際中の韓国俳優、13年の恋愛には秘訣が？「クラブに1度も行ったことがない」

ガールズグループ少女時代のスヨンと公開恋愛中の俳優チョン・ギョンホが、クラブに1度も行ったことがないと告白した。

【写真】スヨン、ゴールイン間近？チョン・ギョンホの薬指に注目

去る9月26日、ガールズグループGirl’s DayのヘリのYouTubeチャンネルには「40代のサジャボーイズ、2人の男のスイートな関係性」というタイトルの動画が公開された。

この日、「Hyell’s Club」には映画『ボス』（原題）の主演俳優チョン・ギョンホとチョ・ウジンがゲストとして出演した。

これについて、チョン・ギョンホは「Hyell’s Club」というコンテンツのタイトルについて、「ジム（韓国語でジムは“ヘルスクラブ”）でトレーニングをするのかと思った」と話し、ヘリは「ちょっとした言葉遊びで」と説明した。

これを聞いたチョ・ウジンは、「クラブに行ってどれくらいになりますか？」と突然質問し、チョン・ギョンホは「1度も行ったことがない」と伝え、周囲に驚かれた。

（写真提供＝OSEN）左からチョン・ギョンホ、スヨン

ここにヘリは、「なぜ？」と聞き返し、チョン・ギョンホは「クラブに行く…用事もなかったと思うけど」と率直に語った。

チョ・ウジンは「若い頃から仕事をしていたから、行っても居心地が悪そう」と述べ、ヘリは「皆気づいてしまうから。そうでしょ？」と納得した。

すると、「少しうるさいのがあまり好きじゃない」として、「今がちょうど良いと思う。このクラブいいね、『Hyell’s Club』。ジムの器具もないし、クラブなのに静かで。すごく落ち着いている」と満足感を示した。

（写真＝YouTubeチャンネル「ヘリ」）チョン・ギョンホ

ヘリは、「すごく落ち着いているか。ほかの方は気を遣う。『撮影は順調に進んでいますよね？』と言うけれど」と話し、チョン・ギョンホは「違う」として、「とても落ち着いている」とむしろ良いという反応を伝えた。

なお、チョン・ギョンホは2012年から少女時代のスヨンと公開恋愛中だ。2人は最近もインタビューや公式の場でお互いに対する愛情を表わし、多くの人々から応援されている。

