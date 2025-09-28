北斗晶「全くメディアにも出ない」次男との2ショット＆近況報告に反響「おしゃれな雰囲気」「成長しててびっくり」
【モデルプレス＝2025/09/28】元プロレスラーでタレントの北斗晶が9月27日、自身のオフィシャルブログを更新。次男との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】北斗晶「全くメディアにも出ない」次男を公開
北斗は、同日にハイヒール・モモコとトークショーをしたことを報告。「そして、会場に来てくれたモモコさんのご長男夫妻 爆笑 初々しい若夫婦におねがいキュンキュンしましたー」とモモコの長男夫婦に会ったことを明かし、「そして我が家も…実は、次男がこっそり観に来てくれてました〜」と打ち明けた。
次男について「全くメディアにも出ないので次男は元気なのか！？と気にかけてくださる方も多いですが」と前置きし、「お陰様で、あんなに小さかった誠ちゃんはヒールの高い靴を履いてる私よりも大きくなって元気で勉学にサークルに励んでおります」と近況を報告。次男の顔は隠されているが仲睦まじい様子の親子写真を披露していた。
この投稿にファンからは「大きくなった」「おしゃれな雰囲気」「成長しててびっくり」「すっかりお兄さんになりましたね」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆北斗晶、次男と2ショット
【Not Sponsored 記事】