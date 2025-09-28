¾¾°æÍµ¼ù¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¼«¿ÈºÇÄ¹2²ó1/3¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤³¤Ê¤·3¾¡ÌÜ¡¡WCS¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ÈÂÐÀï
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¿¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¼«¿ÈºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë2²ó1/3¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï61»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.98¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¥¥ó¥°¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢5¡½0¤Î3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¥¿¥ï¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï1»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£5²óÌµ»à¤«¤é¥Ú¥ë¥É¥â¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¡¢6²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¥â¥ì¥Û¥ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ì¥Û¥ó¤«¤é¥ß¥é¡¼¡¢¥¨¥¹¥È¥é¥À¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬³Î¼Â¤ËÄù¤á¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤ÏºòÇ¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¡£9·î30Æü¡ÊÆ±10·î1Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¡¦¥·¥«¥´¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ÈÀï¤¦¡£