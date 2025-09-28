¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´Ø³ØÂç¡¢34¡½21¤ÇÆ±Âç²¼¤·¤Æ³«Ëë2Ï¢¾¡¡¡Æ±Âç¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡¡´Ø³ØÂç 34¡½21 Æ±Âç¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ÏÂ²Î»³¡¦µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø³ØÂç¤Ï34¡½21¤ÇÆ±Âç¤ò²¼¤·¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬¡¢Ï¢Â³¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏLOÃÓÊÕ¹¯ÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡áÅìÊ¡²¬¡Ë¤¬¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤À¤·¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏNo¡¦8¾®ÎÓÅµÂç¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¡¢Æ±23Ê¬¤Ë¤Ï¥â¡¼¥ë¤«¤éHOÅÄÃæ·òÂÀ¡Ê3Ç¯¡áÅìÊ¡²¬¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢Á°È¾22¡½7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤ÏWTBÉðÆ£¹ÒÀ¸¡Ê4Ç¯¡á´ØÀ¾³Ø±¡¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£¤â¤¦1¥È¥é¥¤¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë2¥È¥é¥¤¤ò¸¥¾å¤·¤Æ34¡½21¤Ç¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¤ÏÁ°È¾37Ê¬¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤éHO¹ÓÀî½Ù¡Ê3Ç¯¡áÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë2¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÜÅÀ¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤Ç´Ø³ØÂç¤Ë¶þ¤·¤¿¡£