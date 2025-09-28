◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(27日、ベルーナドーム)

2年連続のリーグ優勝を果たしたソフトバンクの孫正義オーナーが最後まで優勝を争った日本ハムの新庄剛志監督をたたえました。

優勝を決めた試合後祝賀会が行われ、ビールかけの前に壇上に立った孫オーナーは自軍の優勝をたたえたあと「日本ハムの新庄監督も立派だと思うんですよ」とライバル監督の話しを始めます。

「数年前彼が監督になったとき、『何をやるんだろう、なにかハチャメチャな監督だな』って僕思ったんですよ。大丈夫かなと、野球をなめとんのかというくらいの、そういったスタイルのくじ引きとかいろいろありましたよね」と、くじ引きでのスタメン決めなど新庄監督の予想外の行動を振り返りました。

「でもやっぱり、実力を出してきましたよね。日本ハムは強くなりましたよね。今年シーズン始まってワーッと。本当に素晴らしいチームと最後まで切磋琢磨(せっさたくま)して戦えた」と健闘をたたえました。

そして最後にソフトバンクの選手たちへ「最後は我々がシーズン勝てた。これは監督にとっても皆さんにとっても一段と自信が深まると思います。まだ今年終わってません。去年最後の日本一を取れなかった悔しさ、ぜひ今年はその悔しい思いを倍返し、10倍返しやりましょう。やれると信じています」と言葉を送りました。