¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¤¬£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡Ö³¹¤Î¤¦¤Þ¤¤Ð§¤È¤¦¤Þ¤¤ÌÍ¡×¤ò½ä¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê£´£¹¡Ë¤ò·Þ¤¨Ç®³¤¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡ÖËÍ¡¢¡Ê¼«Æ°¼Ö¤Î¡ËÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÈµö¤ò¤¤¤Ä¤«¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤â±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡£±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊÖÇ¼¤ÎÊý¤¬Ç¯ÎðÅª¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤³¤Ã¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¡¢³ä¤ê¤È¤¹¤°ÊÖ¤¹¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£