¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ç¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏºòÇ¯¡¢Ìó20Ç¯½êÂ°¤·¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·ÆÈÎ©¡£ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢ËÁÆ¬¤ÇÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤«¤é¡Ö¸å¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢¤³¤ó¤Ê¼ì¾¡¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ã¥é¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡ª¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¡¢»þµë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î¾Ò²ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¤¦¤ï¤µ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤éÆÈÎ©¤·¤ÆÌÙ¤±¤Þ¤¯¤ê¡£Ç¯¼ý¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ëÃæ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö50²¯¤Ç¤¹¡×¤È¿¿´é¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ì½ÖÀÅ¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Û¤ä¥³¥¤¥Ä¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£ÏÂÅÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¤±¤É¡¢°ú¤¤¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤«¤ì¤¿¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡ªÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢ËÍ¡×¤È¡ÈÇ¯¼ý2²¯±ß¡ÉÀâ¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¡£¤¿¤À²¬ÅÄ¼Ó²Â¤«¤é¡Ö²¿³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢¥Û¥ó¥Þ¡£2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤È»×¤ï¤º¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇú¾Ð¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â2000Ëü±ß¡ª¡×¤È¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê³«¤±¤¿¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¼áÌÀ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö2000Ëü±ß¤Ç¤â¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ºòÇ¯6·î¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿¤ªµëÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤«¤é¡Ö²¿¤«¤¦¤½¤¯¤µ¤¤¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤¿¤é¿®¤¸¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¥¤â¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖºÊ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡£ºÊ¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó¤«¤é¡Ö°Õ³°¤È2000Ëü±ß¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÄÉµÚ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö2000Ëü¤è¤ê²¼¡ª¡¡1800¡ª¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¤ÈÈùÄ´À°¤·¤¿¡£