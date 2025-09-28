V2¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÌøÄ®Ã£¤¬¡Ö4ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¤âÅÓÃæ½Ð¾ìÍ½Äê¡¡À¾ÉðºÇ½ªÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Á°Ìë¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÀ¾Éð¤È¤ÎºÇ½ªÀï¡£¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌøÄ®Ã£¤¬¡Ö4ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¾±»ÒÍºÂç¤Ï8·î1Æü°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯¤ÏCS¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦ÂçÄÅÎ¼²ð¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡»°¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡2¡¡Æó¡¡ÀîÀ¥¹¸
¡¡3¡¡°ì¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡4¡¡»Ø¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡5¡¡±¦¡¡Ã«Àî¸¶·òÂÀ
¡¡6¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡7¡¡Ãæ¡¡º´Æ£Ä¾¼ù
¡¡8¡¡º¸¡¡½ïÊýÍý¹×
¡¡9¡¡Í·¡¡¾±»ÒÍºÂç
Åê¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð