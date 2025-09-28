¡Ö¥í¡¼¥½¥¯¤ß¤Ã¤Á¤ß¤Á¡×¸÷ÀÐ¸¦à¾×·âá64ºÐÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ë¡Ö¤è¤¯Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥±¡¼¥Ç³¤¨¤½¤¦¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¥±¡¼¥¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¥í¡¼¥½¥¯¤«¤é¤ÏÌµ¿ô¤Î±ê¤¬¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸÷ÀÐ¸¦(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤È¥Ò¥í¥ß¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤Ë64ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷ÀÐ¤Ï¡Ö·û¤µ¤ó¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á!¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤·û¤µ¤ó¤ªÃç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥½¥¯64ËÜ!¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚÍü¤È¥Ò¥í¥ß¤È¤Î¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¸÷ÀÐ¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ç¥í¡¼¥½¥¯¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò»ý¤Á¡¢´î¤Ó¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤³¤Ã¤Á¤âhappy¡×¡Ö¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö64ºÐ¤âÇ³¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¥í¡¼¥½¥¯Â¿¤¹¤®!¾Ð¡×¡Ö¥±¡¼¥Ç³¤¨¤½¤¦¡×¡Ö¤è¤¯Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¤ß¤Ã¤Á¤ß¤Á¡×¡Ö¤è¤«¤è¤«¡ªÆ±µéÀ¸¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£