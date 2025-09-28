¡Ö2¿Í¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤í¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÈÌøÄ®Ã£¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò»ØÎá¡¡¡Öº¨¤ß¤Ã¤³¤Ê¤·¤ÇÀµ¡¹Æ²¡¹¡×
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÈÌøÄ®Ã£¤¬·ã¤·¤¤¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÒ¸¶Âç¡ÊÂÇÎ¨2³ä9Ê¬9ÎÒ¡Ë¤ò2°Ì¤ÎÌøÄ®¡ÊÆ±2³ä9Ê¬6ÎÒ¡Ë¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤òÉô²°¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏDH¤Ç2ÂÇÀÊ¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¡¢2ÂÇÀÊËÒ¸¶¡ÊÂç¡Ë¡¢»Ä¤ê¤Î3»î¹ç¤Ï2¡¢3ÈÖ¤ÇÁ´Éô½Ð¤ë¡£¡Ê»Ä¤ê10ÂÇÀÊ¤È¤·¤¿¡ËËÒ¸¶¤Îµ¬Äê¡ÊÂÇÀÊ¡Ë¤â¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø2¿Í¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¨¤ß¤Ã¤³¤Ê¤·¤ÇÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤Í¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò¡Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³¤Î¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£