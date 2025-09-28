「あまりにもエネルギッシュだ」２アシストのフランクフルト堂安律に地元メディアが賛辞！「常に一歩先を行き…」
堂安律を擁するフランクフルトは現地９月27日、ブンデスリーガの第５節で町野修斗が所属するボルシアMGと敵地で対戦した。
堂安が右サイドハーフで先発したフランクフルトは試合の主導権を握ると、11分にロビン・コッホの得点で先制。その４分後には、右サイドでこぼれ球を拾った堂安がゴール前にシュート性のクロスを供給。これに反応したアンスガー・クナウフがダイレクトでネットを揺らした。
攻撃の手を緩めないホームチームは35分にもヨナタン・ブルカルトの得点で３点目を挙げると、その４分後にも左サイドに流れた堂安の折り返しをファレス・シャイビがダイレクトで合わせてゴール。45＋１分にもジャン・ウズンがネットを揺らして、前半だけで大量５点をリードする。
さらに後半に入っても47分に、堂安のショートコーナーの流れから、コッホがこの日２点目を挙げる。71分に堂安が途中交代すると、立て続けに４失点を喫したものの、６−４で撃ち合いを制した。
試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』がこの一戦に出場したフランクフルトの選手たちを採点。２アシストの活躍を見せた堂安を以下のように評している。
「特に序盤は相手にとって、あまりにも活発でエネルギッシュだった。常に一歩先を行き、良いアイデアを持っていた。２アシストを記録したが、自身はゴールを奪えなかった」
フランクフルトは次戦、９月30日にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと激突。好調を維持する堂安のパフォーマンスに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がボルシアMG戦で２ゴールをお膳立て！
堂安が右サイドハーフで先発したフランクフルトは試合の主導権を握ると、11分にロビン・コッホの得点で先制。その４分後には、右サイドでこぼれ球を拾った堂安がゴール前にシュート性のクロスを供給。これに反応したアンスガー・クナウフがダイレクトでネットを揺らした。
さらに後半に入っても47分に、堂安のショートコーナーの流れから、コッホがこの日２点目を挙げる。71分に堂安が途中交代すると、立て続けに４失点を喫したものの、６−４で撃ち合いを制した。
試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』がこの一戦に出場したフランクフルトの選手たちを採点。２アシストの活躍を見せた堂安を以下のように評している。
「特に序盤は相手にとって、あまりにも活発でエネルギッシュだった。常に一歩先を行き、良いアイデアを持っていた。２アシストを記録したが、自身はゴールを奪えなかった」
フランクフルトは次戦、９月30日にチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと激突。好調を維持する堂安のパフォーマンスに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がボルシアMG戦で２ゴールをお膳立て！