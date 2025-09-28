フリーアナウンサー・天野なな実、第1子男児出産を報告「人生で1番幸せな瞬間でした」
フリーアナウンサーでタレントの天野なな実（30）が27日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児を出産したことを報告した。
【写真】我が子を抱くショットを公開した天野なな実
投稿では「先日、第一子となる男の子を無事に出産しました」と伝え、「はやく会いたくて、お顔が見たくて、毎日お腹に話しかけていたこの数ヶ月。やっと我が子に会えた時は、これまでの人生で1番幸せな瞬間でした」と、喜びをつづった。
さらに「妊娠を公表してから、温かいお言葉を贈ってくださった皆様、本当にありがとうございました。母となり、人としても成長していけるよう頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と、支えてくれた人々への感謝と今後への決意を語った。
天野は1995年1月27日生まれ、愛知県蒲郡市出身。『中京テレビNEWS』（隔週土曜・午前5：30〜）や『“PUSH!”』などテレビのほか、『CBCラジオ＃プラス！』や地元蒲郡市のコミュニティFM『蒲郡UP!』など幅広いメディアで活動している。
【写真】我が子を抱くショットを公開した天野なな実
投稿では「先日、第一子となる男の子を無事に出産しました」と伝え、「はやく会いたくて、お顔が見たくて、毎日お腹に話しかけていたこの数ヶ月。やっと我が子に会えた時は、これまでの人生で1番幸せな瞬間でした」と、喜びをつづった。
さらに「妊娠を公表してから、温かいお言葉を贈ってくださった皆様、本当にありがとうございました。母となり、人としても成長していけるよう頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と、支えてくれた人々への感謝と今後への決意を語った。
天野は1995年1月27日生まれ、愛知県蒲郡市出身。『中京テレビNEWS』（隔週土曜・午前5：30〜）や『“PUSH!”』などテレビのほか、『CBCラジオ＃プラス！』や地元蒲郡市のコミュニティFM『蒲郡UP!』など幅広いメディアで活動している。