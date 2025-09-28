１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの武知海青が２８日、東京・後楽園ホールでＤＤＴプロレス入団後、初のタイトルマッチ「第５９代ＫＯ―Ｄ６人タッグ王座決定戦」に出場し、勝利を飾った。

女性ファンから「海青」コールが飛び交う中での一戦。武知は上野勇希、Ｔｏーｙの両選手と組んで臨んだ。敵のムチ打ち攻撃を受け、場外乱闘で投げ飛ばされると観客からは悲鳴も。痛めた左膝を引きずりながらリングに戻ると、ドロップキックなどの大技を繰り出し、最後は相手レスラーを自らマットに沈めた。

ベルトを獲得した武知は「チャンピオンになりました！」と雄たけび。観客に向けて「正直今までで一番しんどい戦いだったけど、ここでしか得られないものがある。皆さんもここでしか感じられないエナジーや幸福感、刺激を探し求めていると思うけど、それは僕らも同じ」と語りかけた。

武知は２０２２年にＡＢＥＭＡの配信ドラマ「覆面Ｄ」でレスラー役で出演したことがきっかけで、２４年にプロレスデビュー。この日がＤＤＴ入団後２戦目だった。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２７歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ、血液型Ｏ。