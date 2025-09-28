44歳“旅ドル”歩りえこ、大腸がん公表 医師の言葉に「暫く呆然として涙がポロポロ」
“旅ドル”として世界5大陸98ヶ国を旅したタレント・歩りえこ（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。大腸がんであると公表した。
【写真】44歳“旅ドル”歩りえこ、大腸がん公表「帰ってきます」
歩は「新しい旅の報告です。今回の行き先はまさかの『大腸癌ツアー』。大腸検査で取った6つのポリープのうち、2センチ大のやつが【腐った男梅】みたいな顔をしていて（笑）、病理結果が延びた時点で「これは怪しいぞ」と予感していました。そして結果は……やっぱり『大腸癌』でした！医師から聞いた時は暫く呆然として涙がポロポロ溢れたけれど、でも安心してください。父も兄も大腸癌という同じルートを旅して、今は元気に帰還済み。私もきっと同じように帰ってきます」と呼びかけた。
続けて「手術までは育児も仕事もいつも通りこなしつつ、体力づくりを旅の荷造り感覚で。「大丈夫、大丈夫」。人生という旅のちょっとした寄り道。次の景色を楽しみに進んでいきます」と結んでいる。
歩は、2014年10月に3歳下の台湾人の会社員と結婚し、15年5月に長女、16年10月に長男を出産したが、17年1月に離婚。2019年2月1日にYouTubeチャンネル「あゆみチャンネル」を開設し「アクティブママと小さな年子姉弟がドタバタしながらも楽しくいろいろなことにチャレンジ」をコンセプトに、さまざまな情報を発信している。
