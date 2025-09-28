ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Î°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡¢½÷»Ò200m½éÀ©ÇÆ ¡ª ÃË»Ò200m¤Ïº´Æ£É÷²í¤¬Ï¢ÇÆÃ£À®¡ÚÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¡Û
¢£Âè73²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê28Æü¡¢»³¸ý¡¦°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¹ñÎ©¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüËÜÁª¼ê·ë²Ì¤È³Æ¼ïÌÜ¥á¥À¥ê¥¹¥È
½÷»Ò200m·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡Ê24¡¢ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤¬¡¢23ÉÃ19¡Ê-0.5¡Ë¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç½éÍ¥¾¡¡£À¤³¦Î¦¾å¤Îº®¹ç¥ê¥ì¡¼¤Ë°æ¸Í¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡Ê28¡¢ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤Ï23ÉÃ93¤Ç5Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿°æ¸Í¤Ï½øÈ×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÂ®¤·¤Æ¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£°æ¸Í¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Î¥ê¥º¥à¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊø¤µ¤Ê¤¤½ê¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ò±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢½÷»ÒÃ»µ÷Î¥´Þ¤á¤Æ±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°æ¸Í¤Ï8·î¤Ë22ÉÃ79¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ê¡ÅçÀéÎ¤¤ÎµÏ¿¤ò9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£9·î17Æü¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò200mÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢22ÉÃ98¤ÎÁÈ5Ãå¤â¥¿¥¤¥à¤Ç½¦¤ï¤ìÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£À¤³¦Î¦¾å¡¢½÷»Ò200m¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¥Æ¥°¡Ê´Ú¹ñ¡ËÂç²ñ¤ÎÊ¡Åç¤Î¤ß¤Ç¡¢°æ¸Í¤¬ÆüËÜÀª14Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
ÃË»Ò200m·è¾¡¤Ï¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Îº´Æ£É÷²í¡Ê29¡¢¥ß¥º¥Î¡Ë¤¬20ÉÃ68¡Ê-0.5¡Ë¤Î1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Öº£²ó200m¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
