＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館

【映像】“驚き”の声援「実際の様子」

いよいよ千秋楽を迎えた大相撲九月場所、三段目の取組で思わず“耳を疑う”驚きの声援が客席に響いた。まさかの出来事に「初めて聞いた」「力士に話しかけたw」など驚きの声が相次いだ。

4勝2敗同士、三段目十七枚目・大畑（時津風）と三段目二十五枚目・肥後ノ丸（木瀬）の一番でのこと。両力士が仕切り動作を繰り返す中、客席から男性の声で突如、聴きなれない歓声が響いた。

「大畑〜、いつもありがとう〜！」

それは声援というよりも、感謝の声。まさかの掛け声にABEMAファンも驚いた様子で反応。「いつもありがとう？」「“ありがとう”おじさんがいる」「力士に話しかけたw」「初めて聞いた」などの声が相次いだ。

千秋楽まだ戦い抜いた“推し”力士へのねぎらいの言葉なのか…大畑は平成二十六年十一月場所に初土俵を踏んだ28歳。三段目優勝1度の成績があり、最高位は幕下三十一枚目。この日は肥後ノ丸との突き合いを制して押し出して5勝目を挙げた。一方、敗れた肥後ノ丸は3敗目を喫した。

見事に千秋楽を白星で飾った大畑。一方で、先ほどのやり取りを聞いた一部ファンからは「よかったね」「いい突き押しだ」といった声に加え「ありがとうおじさん ジワジワくる」といった反応も寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）