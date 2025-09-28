　マジョルカのFW浅野拓磨が27日、ラ・リーガ第7節のアラベス戦でチームに今季初勝利をもたらす今季初ゴールを決めた。

　先発出場した浅野は0-0の前半37分、縦パスを受けるとMFマルク・ドメネクに預けてゴール前へスプリント。ダイレクトでリターンを貰うワンツーで最終ラインの背後を取り、そのまま冷静にゴールに流し込んだ。ゴール後はお決まりのジャガーポーズで喜びを示した。

　浅野は後半22分、ドリブルで右サイドを突破した後に俯くと座り込んで交代を要請。重い足取りでピッチから離れるアクシデントに見舞われた。それでもマジョルカは浅野のゴールを守り抜き、1-0で今季初勝利を手にした。

　現地メディア『アス』は「決勝点を決めた。非常に活発に働いた」と称えている。