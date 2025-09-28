富山vs徳島 スタメン発表
[9.28 J2第31節](富山)
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 11 小川慶治朗
FW 27 吉平翼
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 46 川上優樹
MF 7 佐々木陽次
MF 14 浦十藏
MF 17 井上直輝
MF 18 伊藤拓巳
MF 48 植田啓太
監督
安達亮
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
DF 18 エウシーニョ
DF 33 井上聖也
DF 42 高木友也
MF 7 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 40 永木亮太
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 29 三井大輝
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 16 渡大生
FW 19 宮崎純真
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
