[9.28 J2第31節](富山)

※15:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 4 神山京右

DF 13 深澤壯太

DF 19 實藤友紀

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 24 河井陽介

MF 28 布施谷翔

FW 11 小川慶治朗

FW 27 吉平翼

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 3 香川勇気

DF 46 川上優樹

MF 7 佐々木陽次

MF 14 浦十藏

MF 17 井上直輝

MF 18 伊藤拓巳

MF 48 植田啓太

監督

安達亮

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 5 青木駿人

DF 15 山越康平

DF 18 エウシーニョ

DF 33 井上聖也

DF 42 高木友也

MF 7 児玉駿斗

MF 28 鹿沼直生

MF 40 永木亮太

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 99 ルーカス・バルセロス

控え

GK 29 三井大輝

DF 3 山田奈央

DF 22 柳澤亘

MF 10 杉本太郎

MF 24 高田颯也

FW 16 渡大生

FW 19 宮崎純真

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作