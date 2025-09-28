[9.28 J2第31節](Ksスタ)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 24 山崎希一

MF 39 山本隼大

MF 99 加藤千尋

FW 13 粟飯原尚平

FW 44 奥田晃也

控え

GK 51 春名竜聖

DF 4 牛澤健

DF 5 知念哲矢

MF 15 長尾優斗

MF 40 森村俊太

MF 47 仙波大志

MF 70 新井瑞希

FW 20 梅田魁人

FW 25 多田圭佑

監督

森直樹

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 5 楠本卓海

DF 22 久富良輔

DF 28 大森彗斗

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 14 中川風希

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 9 矢村健

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 3 鈴木翔太

DF 44 ホッキ・ジュニオール

MF 15 杉田真彦

MF 18 松下佳貴

MF 23 梶川諒太

MF 50 金子翔太

FW 11 アンデルソン

FW 71 榊原杏太

監督

須藤大輔