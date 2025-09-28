水戸vs藤枝 スタメン発表
[9.28 J2第31節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
MF 99 加藤千尋
FW 13 粟飯原尚平
FW 44 奥田晃也
控え
GK 51 春名竜聖
DF 4 牛澤健
DF 5 知念哲矢
MF 15 長尾優斗
MF 40 森村俊太
MF 47 仙波大志
MF 70 新井瑞希
FW 20 梅田魁人
FW 25 多田圭佑
監督
森直樹
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
DF 28 大森彗斗
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 44 ホッキ・ジュニオール
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
MF 50 金子翔太
FW 11 アンデルソン
FW 71 榊原杏太
監督
須藤大輔
