[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢MFÅÏîµ¿·ÂÀ¤¬±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£´ü´Ö¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÏîµ¤Ïº£·î20Æü¤Î¤¤¤ï¤FCÀï¤ÇÉé½ý¡£¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î13ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
