¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ´¤ì¤Î·Ý¿Í¤ò2¿Í¡¢¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ìÌÐ¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¡¦±üÀõÁð¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ï¥×¥í¥Þ¥¤¥ÉÀìÌçÅ¹¡Ö¥Þ¥ë¥Ù¥ëÆ²¡×¤òË¬Ìä¡£Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÁª¤ó¤ÇÃåÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥Þ¥¤¥É»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢²¶¡¢¿åÃå¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£
ßÀ²È¤¬¡Ö¡Èµ´¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤ÊµÕ»°³Ñ·Á¾õ¤Î¡Ö¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¿åÃå¡×¤òÃå¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤È¡¢°ìÌÐ¤â¤½¤Î°Æ¤Ë¾è¤ê¡Ö¤¸¤ã¤¢¡È¸×¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡Ë°ÂÂ¼¤È¤«¾®Åç¤è¤·¤ª¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ë¤Î¤è¡£Íç¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤ó¡×¤ÈÏª½Ð¤¬Â¿¤¤¿åÃå¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤¬¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í2¿Í¤Î¼ÂÌ¾¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£