TOKYO FM開局55周年と『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送30周年を記念して10月12日（日）に日本武道館で開催される“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞。このたび同イベントに “流し”のシンガーソングライター・田内洵也がオープニングアクトとして出演することが告知された。

当日までゲスト発表なしとされていた同イベントだが、27日（土）23時にに放送された『桑田佳祐のやさしい夜遊び』内でオープニングアクトがサプライズ告知された形だ。さらに同番組内では、田内洵也の楽曲「深川のアッコちゃん」を桑田がプロデュース・編曲したことも明かされ、初オンエアされた。

田内は都内近郊のバーを拠点に“流し”として研鑽を重ねてきたシンガーソングライターで、過去に同番組では“平成の流し”として紹介された縁を持つ。番組内では、桑田が通うバーで田内と出会った経緯を説明した後、田内の楽曲「深川のアッコちゃん」を“夏 螢介 a.k.a KUWATA KEISUKE”名義でプロデュース・編曲したという経緯も明らかになった。なお同楽曲のリリースは現時点で未定とのこと。

＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞のチケットは、予定枚数が終了しソールドアウト。他のゲストに関しては当日会場で発表となる。