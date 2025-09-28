桑田佳祐が “流し“のシンガーソングライター田内洵也をプロデュース。＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞オープニングアクト出演へ
TOKYO FM開局55周年と『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送30周年を記念して10月12日（日）に日本武道館で開催される“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞。このたび同イベントに “流し”のシンガーソングライター・田内洵也がオープニングアクトとして出演することが告知された。
当日までゲスト発表なしとされていた同イベントだが、27日（土）23時にに放送された『桑田佳祐のやさしい夜遊び』内でオープニングアクトがサプライズ告知された形だ。さらに同番組内では、田内洵也の楽曲「深川のアッコちゃん」を桑田がプロデュース・編曲したことも明かされ、初オンエアされた。
田内は都内近郊のバーを拠点に“流し”として研鑽を重ねてきたシンガーソングライターで、過去に同番組では“平成の流し”として紹介された縁を持つ。番組内では、桑田が通うバーで田内と出会った経緯を説明した後、田内の楽曲「深川のアッコちゃん」を“夏 螢介 a.k.a KUWATA KEISUKE”名義でプロデュース・編曲したという経緯も明らかになった。なお同楽曲のリリースは現時点で未定とのこと。
＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞のチケットは、予定枚数が終了しソールドアウト。他のゲストに関しては当日会場で発表となる。
■＜TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25＞
開催日時 ：2025年10月12日（日）17時開場／18時開演
会場 ：日本武道館（東京都千代田区北の丸公園2番3号）
チケット価格：13,000円（税込）
出演者：桑田佳祐／田内洵也（O.A.） 他 ゲストあり ※当日のお楽しみ！
特設サイト：https://www.tfm.co.jp/kudanshitafolkfes25
主催 ：TOKYO FM／キョードー横浜
企画・制作：アミューズ／TOKYO FM
制作協力 ：ハンズオン・エンタテインメント
協力 ：ビクターエンタテインメント
協賛 ：カンロ／日清オイリオグループ／サントリー食品インターナショナル 他
◆「桑田佳祐のやさしい夜遊び」番組概要
放送時間：毎週土曜 23:00〜23:55
放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット+茅ヶ崎エフエム
パーソナリティ：桑田佳祐
番組HP：https://www.tfm.co.jp/yoasobi