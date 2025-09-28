『うちの超特急(ルビ：ネコ)知りませんか？』という告知から始まる超特急⼤捜索依頼『うちの知りませんか？』が9月29日(月) から全国9ブロックでスタートする。

超特急は、9月24日(水)に22枚目のシングル『NINE LIVES』を発売。今作のテーマは “Cat has NINE LIVES.” 「猫に九⽣あり」という、困難な状況を何度も乗り越えて、しぶとく⽣き抜く⼒を表すことわざと、“9⼈組グループ”超特急を重ねた楽曲になった。クールでグルーヴィーなダンスミュージックに、超特急らしいユーモアや遊び⼼を散りばめた1曲となっている。

ミュージックビデオのテーマが「９匹の猫がしぶとく自由を追い求めて生き抜き、自分らしい姿を取り戻す」ということで、MV内では“メンバー9人実は全員猫であった”という仕掛けが明かされる。MVはJR高輪ゲートウェイ駅構内・駅周辺にて撮影された。

そして9月24日(水)に開催された『NINE LIVES』発売記念イベントのシークレットライブ終了後、メンバーはイベント会場のJR高輪ゲートウェイ駅から逃げ出したという。JR山手線に乗って移動したのか、定かではないが、翌日25日(木)には「猫の街」として知られる谷中銀座商店街で目撃情報が寄せられる。商店街には急遽捜索依頼チラシが貼られ、捜索は4日間行われるも見つからないまま、9人の猫は全国へと逃げ出した。

ここから9月29日(月)に始まるのが、超特急⼤捜索依頼『うちの知りませんか？』だ。47都道府県を9ブロックに分け、9週間に及ぶ全国捜索依頼へと展開。全国47都道府県の様々な駅に順次貼り出されるメンバーの捜索依頼ポスター。各都道府県それぞれに9枚(メンバー毎)の捜索ポスターが掲出され、さらに1ブロックに1枚だけ、メンバーの声が聞ける電話番号入りの発見ポスターが隠れている。

全国各地の8号車(ファンの呼称)は9人全員を見つけ出せるのか。ポスターを探し、見つけたらSNSで「#うちの超特急知りませんか」を付けて投稿。情報を共有し合い、9人全員のメッセージへたどり着いてほしい。

超特急⼤捜索依頼『うちの超特急知りませんか？』

捜索依頼要項：

▪47都道府県を9ブロックに分け、9月29日(月)から、ブロックごとに1週間ずつ、計9週間に及ぶ全国捜索依頼

▪各都道府県に9枚(メンバー毎)の捜索ポスターが掲出され、1ブロックに1枚だけ発見ポスターが隠れている

▪ポスターを見つけたら「#うちの超特急知りませんか」を付けて投稿し、情報を共有しあう 【捜索依頼ポスター掲出スケジュール】

■9月29日(月)〜10月5日(日)

⾸都圏ブロック：埼⽟県、東京觥、千葉県、神奈川県

■10月6日(月)〜10月12日(日)

中部ブロック：静岡県、愛知県、岐⾩県、三重県

■10月13日(月)〜10月19日(日)

北陸・甲信越ブロック：新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県、 ⼭梨県、⻑野県

■10月20日(月)〜10月26日(日)

東北・北関東ブロック：⻘森県、岩⼿県、秋⽥県、⼭形県、宮城県、福島県、茨城県、栃⽊県、群⾺県

■10月27日(月)〜11月2日(日)

北海道ブロック：北海道

■11月3日(月)〜11月9日(日)

近畿ブロック：滋賀県、京都府、奈良県、⼤阪府、兵庫県、和歌⼭県

■11月10日(月)〜11月16日(日)

中国ブロック：岡⼭県、広島県、⿃取県、島根県、⼭⼝県

■11月17日(月)〜11月23日(日)

中国ブロック：徳島県、⾹川県、⾼知県、愛媛県

■11月24日(月)〜11月30日(日)

九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、 ⿅児島県、沖縄県

22nd Single「NINE LIVES」

2025.9.24 Release ▼特設サイト

https://bullettrain.jp/22ndBT_NINELIVES/ [収録楽曲]全形態共通

M1. NINE LIVES

M2. ウインクキラー

M3. スピカ 完全生産限定盤

CD1枚+Blu-ray2枚+フォトブックレット(60P)

UPCH-7768

\9,900(税込) 22nd SG「NINE LIVES」に因んだ、9つのショートストーリーを収録！

さらに全エピソードのメイキング映像も収録しています！

〈Blu-ray・Disc1〉

Episode of NINE LIVES

「海辺の日向」starring KAI

「鈴の音」starring RYOGA

「my love」starring TAKUYA

「名も無き茶人は茶を点てない」starring YUKI

「花束」starring TAKASHI

「静かな青色」starring SHUYA

「ごはんだけの関係」starring MASAHIRO

「心のにおい」starring ALOHA

「拾いもの」starring HARU 〈Blu-ray・Disc2〉

Episode of NINE LIVES：Behind the Scenes

「海辺の日向」starring KAI

「鈴の音」starring RYOGA

「my love」starring TAKUYA

「名も無き茶人は茶を点てない」starring YUKI

「花束」starring TAKASHI

「静かな青色」starring SHUYA

「ごはんだけの関係」starring MASAHIRO

「心のにおい」starring ALOHA

「拾いもの」starring HARU 封入特典

・完全生産限定盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー 【通常盤】

CD1枚

UPCH-7769

\1,650（税込） 封入特典

・通常盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー 【メンバーソロ盤】

カイ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7770

\2,860（税込） 〈カイ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「海辺の日向」

Behind the Scenes 封入特典

・カイ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー リョウガ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7771

\2,860（税込） 〈リョウガ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES：「鈴の音」

Behind the Scenes 封入特典

・リョウガ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー タクヤ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7772

\2,860（税込） 〈タクヤ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「my love」

Behind the Scenes 封入特典

・タクヤ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー ユーキ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7773

\2,860（税込） 〈ユーキ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「名も無き茶人は茶を点てない」

Behind the Scenes 封入特典

・ユーキ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー タカシ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7774

\2,860（税込） 〈タカシ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「花束」

Behind the Scenes 封入特典

・タカシ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー シューヤ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7775

\2,860（税込） 〈シューヤ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「静かな青色」

Behind the Scenes 封入特典

・シューヤ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー マサヒロ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7776

\2,860（税込） 〈マサヒロ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「ごはんだけの関係」

Behind the Scenes 封入特典

・マサヒロ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー アロハ盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7777

\2,860（税込） 〈アロハ盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「心のにおい」

Behind the Scenes 封入特典

・アロハ ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー ハル盤

CD1枚+Blu-ray1枚

UPCH-7778

\2,860（税込） 〈ハル盤 Blu-ray〉

Episode of NINE LIVES ：「拾いもの」

Behind the Scenes 封入特典

・ハル ソロトレカ3種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー 【夢８盤】

CD1枚+HMV限定グッズ

全10種：ソロ盤（全9種）/ 通常盤（1種）

※詳細は後日発表いたします。

▼詳細はコチラ

https://fc.bullettrain.jp/latest/detail/1001056

＜BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026-2027 “REAL?”＞

ツアー特設サイト

https://bullettrain.jp/real/ [会場・日時]

【熊本】グランメッセ熊本

2025年11月29日(土) 開場17:00／開演18:00

2025年11月30日(日) 開場15:00／開演16:00

[INFO] キョードー西日本 0570-09-2424 【神奈川】横浜アリーナ

2025年12月17日(水) 開場17:00／開演18:00

2025年12月18日(木) 開場16:30／開演17:30

[INFO] H.I.P. 03-3475-9999 【大阪】大阪城ホール

2025年12月26日(水) 開場17:30／開演18:30

2025年12月27日(木) 開場15:00／開演16:00

[INFO] キョードーインフォメーション 0570-200-888 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA

2026年1月10日(土) 開場17:00／開演18:00

2026年1月11日(日) 開場15:00／開演16:00

[INFO] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 【香川】あなぶきアリーナ香川

2026年2月7日(木) 開場17:00／開演18:00

2026年2月8日(金) 開場15:00／開演16:00

[INFO] デューク高松 087-822-2520 【東京】代々木第一

2026年2月20日(木) 開場17:00／開演18:00

2026年2月21日(金) 開場15:00／開演16:00

[INFO] H.I.P. 03-3475-9999 [席種・料金・年齢制限]

指定席 12,300円 (税込)

ファミリー号車席 12,300円 (税込)

着席指定席 12,300円 (税込) 【全国共通】

※3歳以上はチケットが必要です。

※3歳未満のお子様は必ず大人1名まで膝上に限り無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です。 【公演に関するお問い合わせ】

H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp

